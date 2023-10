Novak Djokovic ospite al Pallone d'oro: spunta la rivelazione sulle Olimpiadi

© Pascal Le Segretain/Getty Images

Non solo tennis a Parigi dove c'è serata di gala' per la premiazione del Pallone d'Oro. Il campione argentino Lionel Messi ha battuto Erling Haaland e Kylian Mbappe' ed ha trionfato per l'ottava volta in carriera. Bene anche Victor Osimhen, ottavo in classifica generale.

Tanti ospiti d'onore ed in quel di Parigi ha partecipato all'evento anche il numero uno al mondo Novak Djokovic. Il tennista, raggiante dinanzi alla presenza di così tante stelle calcistiche, ha parlato del suo rapporto con il calcio e di tanti temi, ecco le sue parole: "È un privilegio essere qui tra i migliori calciatori del mondo.

Mio padre era un calciatore professionista e fino ai 9-10 anni ero indeciso se giocare a calcio o tennis. Ho fatto una bella scelta direi (ridono in sala). Chi tifo? Stella Rossa e Milan". Sui calciatori preferiti: "Mi piacciono tutti, è importante avere qui palcoscenici importante come questi dove puoi portare messaggi positivi.

Olimpiadi di Parigi? Non sarà facile ma rappresenterò il mio paese e spero di fare del mio meglio per ottenere questo premio. Poi è bello vivere il villaggio Olimpico con tutti i migliori atleti delle nazioni al mondo".

Novak Djokovic tornerà in campo in queste ore a Parigi-Bercy e affronterà tra poche ore il vincente tra l'argentino Etcheverry e il connazionale di Nole Miomir Kecmanovic. Giornata calda anche quella odierna con Carlos Alcaraz che chiuderà il programma contro l'insidioso russo Safiullin, in campo anche Andrey Rublev.

Dopo un mese di riposo Djokovic torna in campo in questi giorni per un finale di stagione caldissimo. Prima questo 1000 di Parigi-Bercy dove Djokovic lotterà fino alla fine e - insieme ad Alcaraz, Medvedev e al nostro Jannik Sinner - lotterà come favorito per la vittoria finale del torneo.

Poi ci sarà tempo per le Atp Finals di Torino ed infine le Finali di Coppa Davis dove Djokovic sogna di vincere nuovamente con la sua nazione. Non sarà facile ma neanche impossibile e la Serbia è tra le squadre outsider per la vittoria finale del torneo.