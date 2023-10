Novak Djokovic concorda con coach Ivanisevic: "Ho bisogno di motivazioni extra"

© Clive Brunskill/Getty Images

Dopo un mese di assenza dai campi, nel Masters 1000 di Parigi-Bercy torna in campo il numero 1 del mondo e 24 volte campione Slam Novak Djokovic. Il serbo ha disputato la sua ultima partita stagionale in Coppa Davis portando la Serbia alle Finals che si terranno a Malaga dal 21 novembre.

Djokovic avendo ricevuto un bye al primo turno esordirà soltanto nel secondo match del torneo a Parigi affrontando il vincente tra il connazionale Miomir Kecmanovic e l’argentino Tomàs Martìn Etcheverry (match in programma domani,ndr).

Djokovic dichiara: "In questa fase della mia carriera ho bisogno di motivazioni extra"

Il campione serbo, in un’intervista rilasciata ad Eurosport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche delle recenti dichiarazioni di coach Goran Ivanisevic.

Il belgradese ha dichiarato: “Mi sento fortunato per la carriera che ho avuto nel tennis, ma è vero che ora ho bisogno anche di motivazioni extra, in quest’ultima fase della mia carriera, che risale forse a cinque o dieci anni.

È diverso. La mia vita si è evoluta, va avanti. Ho due figli, di 9 e 6 anni (Stefan e Tara). Mi si spezza il cuore ogni volta che li lascio. Devo gestire questo tipo di sentimenti quando viaggio, quindi quando lo faccio voglio davvero vincere.

Voglio che ne valga la pena.

Goran e il resto della squadra cercano di trovare modi diversi per motivarmi. Non hanno avuto molto successo ultimamente, ma ci provano", ha detto Novak scherzando. “Ci siamo divertiti moltissimo, siamo grandi amici.

Abbiamo un rapporto professionale, ma amo molto Goran come persona. Era uno dei giocatori che guardavo da giovane, veniamo da paesi vicini, quindi parliamo la stessa lingua, questo rende le cose più facili". Durante l’intervista, inoltre, il campione serbo ha risposto ad un quesito riguardo il numero di Slam conquistati e i futuri traguardi da raggiungere; a riguardo ha sottolineato: “Qualunque cosa accada, sono molto contento di aver vinto 24 Slam.

So che la gente, soprattutto nel mio paese, sta già pensando a 25, anche a 30. Se fosse così facile, sarebbe fantastico. Mi sento come un gatto con nove vite e ne perdo una in ogni Grande Slam. Devi investire tante energie non solo fisicamente, ma anche mentalmente per immergerti completamente in quella competizione, ora ancora più di prima.

A 36 anni si vivono momenti più intensi e servono più energie per ottenere risultati, per questo ho più tempo per riposarmi. Ho bisogno di ricaricare le batterie per andare avanti".