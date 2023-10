Boris Becker nuovo allenatore di Holger Rune: arriva il commento di Novak Djokovic

© Chris Hyde/Getty Images

Holger Rune ha deciso di affidarsi a Boris Becker per compiere il definitivo salto di qualità e lottare con continuità per vincere i più importanti tornei del circuito maggiore. Il danese ha dovuto fare i conti con un problema alla schiena nella seconda parte di stagione e non sono arrivati i risultati desiderati dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon.

Durante la prima vera settimana sotto la guida di Becker, Rune ha mostrato significativi progressi ed è tornato a collezionare tre successi di fila prima di arrendersi in semifinale contro Felix Auger-Aliassime al torneo ATP 500 di Basilea.

L’obiettivo del 20enne di Gentofte resta quello di staccare il pass per le ATP Finals, ma dovrà fare bene al Masters 1000 di Parigi-Bercy e cercare di non perdere la preziosa ottava posizione della Race.

Djokovic sulla collaborazione tra Rune e Becker

Novak Djokovic conosce molto bene Becker: i due hanno dato vita a una delle collaborazioni più vincenti della storia del tennis.

Il campione serbo, durante la gestione Becker, ha conquistato sei tornei del Grande Slam: due Australian Open, due Wimbledon, gli US Open e il Roland Garros rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Interrogato in conferenza stampa sul nuovo duo Rune-Becker, Djokovic ha ammesso: “Penso che quella di invitare Becker a unirsi alla sua squadra sia stata un'ottima decisione.

Boris è una leggenda del nostro sport, una persona che capisce molto bene il gioco sia dal punto di vista del tennista che dell'allenatore. Un uomo incredibilmente intelligente, molto sicuro di sé, e composto.

Era famoso, da giocatore, per la sua forza mentale e per la capacità di esprimere il suo miglior livello nei momenti di maggiore pressione. Penso che Holger abbia fatto la mossa giusta. Si è già affermato in top 10, ma una cosa è raggiungere quella classifica e un'altra ottenere il livello per vincere uno Slam.

È normale che abbia degli alti e bassi nei suoi risultati. Ma lo conosco da diversi anni, ci siamo allenati insieme quando era più giovane e mi piace molto il suo gioco. Penso abbia un enorme potenziale; il potenziale per vincere uno Slam, sicuramente.

Quindi sono sicuro che Boris potrà contribuire a migliorare il suo gioco in generale. Ho visto che stanno giocando a scacchi. Questa è stata la prima cosa che Boris ha introdotto nel mio team. Penso che sia fantastico per la concentrazione e la strategia da scegliere.

Boris è un caro amico, qualcuno che ne ha passate tante negli ultimi anni della sua vita. Sono davvero felice di vederlo di nuovo in giro per il Tour come allenatore. Non sarà facile vederlo in un altro box quando affronterò Holger, ma condividiamo un grande rapporto di amicizia. Voglio bene a lui e a tutta la sua famiglia" .