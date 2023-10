Novak Djokovic: "È stato un anno fantastico ma non voglio fermarmi. Sul GOAT..."

© Aitor Alcalde/Getty Images

Dopo circa un mese di stop il numero uno al mondo Novak Djokovic torna in campo. Le 400 settimane in vetta al ranking sono sempre più vicine e l'atleta serbo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nole macina record su record, solo nel 2023 ha conquistato ben tre titoli del Grande Slam e una delle migliori capacità del serbo è di riuscire a gestirsi al meglio.

Djokovic ha parlato in queste ore ai media nell'ambito della conferenza stampa di presentazione per il Masters 1000 di Parigi-Bercy. Tanti i temi trattati e Djokovic ha spiegato: "Fino ad ora ho disputato un anno fantastico, ho vinto tre titoli del Grande Slam e ho fatto finale a Wimbledon.

Ad inizio anno avevo detto che gli Slam sarebbero stati la mia priorità e sarà così anche il prossimo anno. Questi sono i tornei in cui voglio dare il massimo, sono stato ad un solo match dalla vittoria di tutti e quattro Slam, non potrei chiedere una stagione migliore.

Sicuramente avrei firmato per un'annata così". Nole ha proseguito: "Imparo sempre qualcosa di nuovo su di me e cerco di correggere le cose che non mi piacciono, che sia il gioco o il mio atteggiamento. Ogni settimana cerco sempre di essere la miglior versione di me stesso e la chiave è la continuità, seguire la routine ti aiuta a migliorare come tennista.

Sono consapevole che ci sono tanti giovani affamati che vogliono batterti è l'unico modo è fare il possibile per migliorarti costantemente. Ho imparato che grazie a questa cosa si ottengono poi i risultati". Poi sul programma: "Quest'anno non ho giocato tanto tornei, ho modificato il calendario e ho trascorso più tempo con la mia famiglia.

Questa è la cosa più bella di tutte. Obiettivi? La mia più grande motivazione è l'amore per questo sport. Adoro competere ed è così. Ho sempre degli obiettivi, vincere altri Slam o essere numero uno a fine anno e l'anno prossimo avremo anche i giochi Olimpici.

Sia questi che la Davis mi ispirano, so che csono importanti per il mio paese. Alla fine è importante avere obiettivi e seguirli". Non poteva mancare una battuta sul GOAT e recentemente lo stesso Nadal lo ha assegnato o quasi a Djokovic: "Non dirò mai di essere il migliore, lo lascio dire agli altri. Certo, sono orgoglioso che un grande tennista faccia il mio nome ma attualmente non è una priorità".