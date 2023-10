Matteo Arnaldi come Novak Djokovic: il simpatico siparietto tra i due sui social

© Giuseppe Bellini/Getty Images

Matteo Arnaldi come Novak Djokovic? Nelle scorse ore c’è stato un simpatico siparietto tra i due tennisti sui social, dove il tennista ligure ha pubblicato una vignetta che lo raffigurava in una spaccata in campo contrapposta alla posa di Spider Man interpretato da Tom Holland.

Novak Djokovic responds to Matteo Arnaldi:



“First, you need to be facing the net and not the wall. Then we can talk. 😂😂”



Lessons from the original Spider-Man. 🕷️ pic.twitter.com/ffBXSF5MAN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 27, 2023