La NextGen sul cammino di Novak Djokovic: Shelton, Sinner e non solo

© Aitor Alcalde/Getty Images

Il numero uno al mondo Novak Djokovic ha vissuto un'annata straordinaria. Tre titoli del Grande Slam, numeri importanti e Nole è nuovamente salito sul tetto del mondo. Il campione serbo - tra poche settimane - raggiungerà quota 400 settimane in testa al ranking, numeri impressionanti per un tennista che ha 36 anni e non ha alcuna intenzione di fermarsi.

La prossima settimana - dopo circa un mese di riposo - Novak Djokovic torna in campo e lo farà come testa di serie numero uno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Numeri importanti e per Nole si prospetta un tabellone molto interessante e non semplicissimo.

A partire dal primo turno dove Djokovic affronterà il vincente tra Kecmanovic e soprattutto l'argentino Etcheverry, due avversari che se in giornata (soprattutto se non giochi da oltre un mese) possono rivelarsi fastidiosi.

Intriga la possibile sfida agli Ottavi di finale contro l'americano Ben Shelton, uno dei tennisti più in forma del momento; i due si sono affrontati in semifinale agli US Open ma da quel match il giovane a stelle e strisce sembra cresciuto ulteriormente.

Non sarà facile però per Shelton arrivarci visto il debutto contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Ai Quarti Djokovic potrebbe affrontare uno tra il danese Holger Rune e l'americano Taylor Fritz, entrambi impegnati nella lotta verso le Atp Finals di Torino; Djokovic potrebbe essere quindi decisivo in questa lotta, anche se non ci sono solo loro.

Da sottolineare la presenza anche di Matteo Arnaldi in questo lato di tabellone ma tra Wawrinka e Rune appare complicatissimo un match contro il serbo. In semifinale per Djokovic c'è la possibilità di un rematch della semifinale di Wimbledon contro il nostro Jannik Sinner, tra i tennisti più in forma del circuito.

Il numero quattro al mondo o uno tra Rublev e possibili sorprese come l'americano Tommy Paul e l'australiano Alex De Minaur. In finale Nole dovrebbe beccare uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, entrambi favoritissimi nella parte bassa del tabellone.

Insomma è stato ufficialmente definito il tabellone e Djokovic è sicuramente tra i protagonisti del prossimo torneo. Il serbo è chiamato a dimostrare di essere ancora il numero uno e sulla sua strada ci sono tantissimi giovani interessanti.