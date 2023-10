Il curioso allenamento di Novak Djokovic in vista di Parigi-Bercy

© Fair Use Twitter

Sia in campo che fuori dal campo Novak Djokovic è sempre assoluto protagonista. In questo momento il tennista serbo è fermo da ormai oltre un mese, lavora al rientro in campo ma fa spesso discutere, talvolta in maniera simpatica e talvolta meno, per quello che combina fuori dai campi di gioco.

Questa volta Djokovic è stato protagonista di un curioso allenamento insieme alla connazionale, la bella tennista Bojana Jovanovic. Quest'ultima nelle ultime ore ha postato un video dove lei e il numero uno al mondo si allenavano e facevano intensi scambi sul campo di allenamento a Belgrado.

Nole si sta preparando alla grande in vista del suo ritorno in campo, che avverrà nel prossimo Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma il 30 Ottobre. Prima questo 1000, poi le Atp-Finals di Torino e infine le finali di Coppa Davis di Malaga dove Nole guiderà la Serbia nel match valido per i Quarti di finale contro la Gran Bretagna.

I due hanno fatto lunghi scambi e Nole ha scherzato poi alla pausa, dinanzi alle telecamere: "Lei è stata molto brava, stava meglio e io devo continuare ad allenarmi per alzare il mio livello". Naturalmente tutto con il sorriso in un ambiente che ha visto Nole davvero di buon umore.

Rivediamo il video con i due atleti protagonisti:

Franchement, Novak Djokovic est cool. En préparation pour le Rolex Paris Masters à Belgrade, il a tapé quelques balles avec Bojana Jovanovic.



"Je suis prêt pour une leçon. [...] Trop de pression. [...] Félicitations, tu étais meilleure, évidemment. Je dois retourner à… pic.twitter.com/Q1RYVns0Yk — Tennis Legend (@TennisLegende) October 26, 2023

D'altronde il 2023 è stato un grande anno per Novak Djokovic che - nonostante i 36 anni compiuti e superati ormai - continua a macinare vittorie e record su record.

Djokovic è tornato numero uno al mondo, ha vinto ben tre titoli del Grande Slam ed è ormai a quota 24 titoli del Grande Slam, ha staccato in questa eterna corsa i grandi rivali Rafael Nadal e Roger Federer, addirittura distanziato di quattro Slam e il divario potra anche aumentare.