Medvedev doveva essere squalificato a Vienna? L'episodio che ricorda Novak Djokovic

Daniil Medvedev ha rischiato davvero grosso durante il debutto all'Atp 500 di Vienna. L'episodio, diventato virale sul web qualche giorno dopo la partita, ha fatto molto discutere e infuriare alcuni fan per la mancata squalifica.

Dopo un ace da parte di Arthur Fils (sconfitto alla fine col punteggio di 6-4, 6-2), la palla è rimbalzata sui cartelloni pubblicitari e finita quasi addosso al tennista russo. Il 27enne nativo di Mosca, d'istinto, l'ha allontanato colpendola con la racchetta: in modo abbastanza sfortunato, la pallina ha colpito al volto una spettatrice presente sugli spalti.

Daniil si è subito scusato con la tifosa e l'arbitro per l'accaduto, facendo intuire a tutti come la cosa sia stato effettivamente involontaria. Il giudice di sedia ha scelto di lasciar proseguire la sfida senza particolari problemi.

Una regola da rivedere?

Il video ha riportato alla mente il precedente che ha coinvolto Novak Djokovic agli Us Open del 2020: in quell'occasione il serbo colpì inavvertitamente una raccattapalle al termine di un game mentre era in campo contro Pablo Carreno Busta.

Dopo una consultazione con l'arbitro, scattò la squalifica come da regolamento per il campione di Belgrado. Questo nuovo caso potrebbe portare l'Atp a rivedere la regola in vista della stagione 2024? Il regolamento risulta essere abbastanza ferreo ma nella realtà lascia spazio all'interpretazione del giudice di sedia: con Medvedev, come in altre circostanze, è prevalso il buon senso di non prendere una decisione così pesante.

La norma invece indica come colpire uno spettatore (o una persona autorizzata a essere in campo) con una pallina, in modo intenzionale o meno, comporti una squalifica. Gli appassionati di tennis sui social si sono divisi: sostanzialmente i fan di Djokovic hanno recriminato il mancato provvedimento da parte dell'arbitro, visto il precedente legato al vincitore di 24 titoli del Grande Slam, mentre altri hanno giudicato il caso come un incidente.

Forse è il momento di chiarire la regola per evitare nuove incomprensioni nel futuro, seppur la dinamica di ogni episodio sia diversa e possa portare a differenti decisioni in campo.