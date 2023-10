Philippoussis: "Novak Djokovic ha portato la professionalità ad un altro livello"

© Aitor Alcalde/Getty Images

Negli scorsi giorni ha rilasciato un’ intervista al sito australiano Neos Kosmos, l’ex numero 8 del mondo e due volte finalista del Grande Slam Mark Philippoussis, ha parlato con grande ammirazione di Novak Djokovic, elogiandolo per la meticolosa professionalità che mette costantemente nel suo lavoro.

Secondo lui il serbo si è spinto oltre i limiti, superando anche le altre due leggende Roger Federer e Rafael Nadal. “Se Nadal o Federer sono incredibilmente professionali, se sono competitivi e si assicurano di andare ai tornei del Grande Slam nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili, Djokovic ha portato la cosa a un altro livello, e questo è semplicemente incredibile”, ha affermato sbalordito l’allenatore australiano.

Philippoussis si è detto sbalordito dalla costante voglia di migliorare di Nole, nonostante gli incredibili risultati già ottenuti: “Per vincere diversi tornei del Grande Slam bisogna mangiare, respirare e dormire tennis.

Non solo ne ha vinti 24, un numero pazzesco, ma sta cercando di migliorare. Si chiede se può ottenere un punto percentuale qui, un punto percentuale là”, ha concluso.

Djokovic a sostegno dei più deboli

Recentemente Hamad Medjedovic ha speso bellissime parole per il suo connazionale, che ha abbracciato una battaglia molto nobile, aiutare giovani giocatori che non possono sostenere il peso economico di essere un giocatore professionista.

“Novak Djokovic mi ha aiutato finanziariamente. Dandomi tutto ciò di cui ho bisogno per la mia carriera. Ha coperto tutto. Mi ha aiutato quando ne avevo bisogno e mi sta ancora aiutando in tutti i modi.

Sono felice che sia lì per me. Ci crederesti chi è stato il primo a congratularsi con me per il mio titolo: Novak. Quando ho preso il telefono, ho visto il suo messaggio vocale che durava più di un minuto.

È un mito perché è sempre disponibile per un consiglio”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Sportal.