Connors sorprende: "Novak Djokovic pensa solo al tennis. Nick Kyrgios invece..."

© Getty Images

Jimmy Connors ha deciso di riaprire il dibattito fra appassionati e addetti ai lavori sul talento di Nick Kyrgios e quali traguardi avrebbe potuto già raggiungere l'australiano con un approccio differente al tennis.

L'ex tennista statunitense ne ha parlato nel corso del suo podcast 'Advantage Connors' che realizza in compagnia di suo figlio Brett. Il vincitore di 8 titoli del Grande Slam, di cui un Australian Open, due Wimbledon e cinque Us Open, ha affermato sul 28enne nativo di Canberra: "Forse sei soddisfatto del tuo successo e di ciò che hai fatto con il tuo talento, di tutto ciò che hai ottenuto finora.

Non sto criticando, sto solo portando la conversazione su quali sono le sue capacità e dove pensa che dovrebbe e potrebbe arrivare" ha affermato l'americano, che ha analizzato nel complesso la carriera dell'atleta in questione e sottolineato come abbia vissuto un momento davvero incredibile nel circuito Atp lo scorso anno.

Connors ha poi deciso di fare un paragone tra Kyrgios e il campione serbo Novak Djokovic. I due, peraltro, sono stati protagonisti di un piccante confronto a distanza negli anni passati prima di ricucire il rapporto e diventare grandi amici.

La svolta proprio dopo la finale di Wimbledon giocata uno contro l'altro, in cui l'australiano si è dovuto arrendere al tennista di Belgrado in quattro set.

Connors sul confronto Djokovic-Kyrgios

Durante il podcast lo statunitense ha affermato: "Se vuoi essere il migliore, come Novak Djokovic, niente può ostacolarti.

Lui non vuole giocare a basket, è davvero concentrato sul tennis e sulla vittoria. Nick lascia invece che la sua mente pensi anche ad altre cose. E se vuoi essere il migliore, in un certo senso non puoi permettertelo. Credo che ci siano altri ragazzi che sono diversi.

Forse Kyrgios è uno di questi, mettere tutte le tue energie per essere il migliore è importante" ha sottolineato e concluso sul tema. Connors ha inoltre riservato parole interessanti anche verso Ilie Nastase: "Avrebbe dovuto essere il migliore di tutti i tempi. Era incredibilmente talentuoso e veloce".