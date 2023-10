Novak Djokovic potrebbe distruggere uno dei suoi tanti record

© Aitor Alcalde/Getty Images

Il numero uno al mondo Novak Djokovic è ormai riuscito a riscrivere i concetti storici relativi al mondo del tennis. Passano gli anni e il serbo non sembra mai calare, ha oltre 36 anni e continua a vincere, sbaragliando la giovane concorrenza.

Con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e con il russo Daniil Medvedev si pensava in un calo ma Nole è riuscito a dominare anche questa stagione. 3 Slam vinti e una finale persa solo nel finale a Wimbledon, quasi a sorpresa contro lo spagnolo Alcaraz.

Poco altro e Nole - nonostante l'avanzare dell'età - continua a macinare record. Passano gli anni e aumentano coloro che considerano il talento di Belgrado come il vero GOAT di questo sport. D'altronde parliamo di un tennista di 36 anni che sembra averne dieci in meno, non soffre sfide alla lunga distanza con atleti di 15 anni più piccoli di età.

Numeri impressionanti e Nole continua a macinare record. Ora potrebbe batterne un altro, o meglio potrebbe battere se stesso. Novak ha tanti di quei record che ormai forse il serbo è l'unico ancora in grado di batterne, soprattutto quando parliamo di longevità.

Djokovic è il tennista che detiene il record in quanto numero uno più anziano della Race a fine anno, record che ha conquistato nel 2021. In quell'occasione Novak aveva 34 anni e sette mesi, ma appare scontato che ora Djokovic può superare se stesso.

Djokovic ha 36 anni e mezzo e guida la Race con 500 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz. Numeri importanti e ora i due si giocheranno il primato nella Race tra Parigi-Bercy e Atp Finals. D'altronde Alcaraz non arriva nelle migliori condizioni a questo finale di stagione, si è ritirato dal torneo di Basilea per problemi fisici e ora è chiamato a reagire nel 1000 francese.

Djokovic - va detto - ha giocato molto meno rispetto allo spagnolo o comunque si è gestito decidendo ad esempio di saltare la tournée asiatica e non solo. Il suo obiettivo è gestirsi nel tempo, la priorità sono gli Slam e le Olimpiadi del prossimo anno (ma guai a dirlo troppo).

Non è una priorità ma questo potrebbe rappresentare l'ennesimo record di una carriera straordinaria. E ora manca poco per capire se riuscirà nell'ennesima impresa.