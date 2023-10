Novak Djokovic sfida Carlos Alcaraz: ecco l'appuntamento in campo

© Matthew Stockman/Getty Images

La stagione in corso si avvia alla conclusione, con tanti appuntamenti appassionanti in programma per lo sprint di fine anno. Alla porta però ci sono già alcuni eventi pre-stagionali, che infiammeranno il circuito ad iniziare dalla fine del 2023.

Il grande tennis non si ferma mai e i più forti tennisti al mondo avranno poco tempo per rilassarsi e godersi un po' di riposo. È stato infatti annunciata una serie di eventi di esibizione che si disputeranno in Arabia Saudita il 26 e il 27 dicembre, al quale prenderanno parte i nomi più amati del circuito Atp e Wta.

Alcune partite a ridosso delle festività natalizie, in uno stato che, dopo essersi aggiudicato i diritti delle Next Gen Finals, punta a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel mondo del tennis. Negli spettacolari e imponenti campi sauditi, saranno in tanti i tennisti pronti a dare spettacolo davanti alle migliaia di tifosi.

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz impegnati nel torneo di esibizione in Arabia Saudita

In campo maschile, all’appello hanno risposto il numero uno e il numero due del mondo. Sia Novak Djokovic che Carlos Alcaraz saranno protagonisti delle partite di esibizione in programma in Arabia Saudita.

All’evento pre-stagionale parteciperà anche la numero uno del circuito Wta, Aryna Sabalenka, oltre che alla tunisina Ons Jabeur, tre volte finalista slam. Un parterre di stelle che avrà appena il tempo di mettere in archivio la stagione appena conclusa, per concentrarsi immediatamente sugli obbiettivi del 2024.

Il 23 volte campione slam e il 20enne spagnolo scenderanno in campo per il Master 1000 di Parigi Bercy, prima di disputare le Nitto Atp Finals di Torino, che si disputeranno dal 12 al 19 novembre. Il 36enne serbo poi potrebbe anche decidere di contribuire alla causa della sua Serbia nelle fasi finali della Coppa Davis, fissate per il periodo che va dal 21 al 26 novembre.

Alcaraz invece sarà sicuramente assente alla competizione con la propria nazionale, vista la prematura eliminazione della Spagna nella prima fase di qualificazione. Saranno dunque i primi scapoli di spettacolo, in attesa di assistere ad un'altra entusiasmante stagione di tennis.