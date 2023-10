Novak Djokovic guida la classifica dei tennisti da brand, male Sinner

© Aitor Alcalde/Getty Images

FOLLOW

Sportpro ha rilasciato una classifica riguardante i 125 atleti più ‘commerciabili’ del 2023; la classifica in questione si basa su 3 determinanti aspetti: forza del marchio, mercato indirizzabile e l’economia.

Il mondo del tennis nelle ultime ore ha discusso molto riguardo questa curiosa classifica, numeri che vedono il tennis ancora indietro rispetto agli altri sport. A guidare la classifica c’è il sette volte pallone d’oro argentino Lionel Messi con un rating di 94.81 seguito dal campione NBA con i Los Angeles Lakers LeBron James con un punteggio di 92.75 e la calciatrice americana Alex Morgan con un punteggio di 92.32.

A guidare la classifica tra i tennisti c'è Novak Djokovic

Il primo tennista è il 24 volte campione Slam Novak Djokovic situato in posizione 11 di questa classifica con un punteggio di 87.96, a seguire in ambito maschile troviamo il campione iberico Rafael Nadal in posizione 41 con un rating di 73.42; Djokovic e Nadal sono gli unici tennisti in ambito sportivo ad essere nella top 50.

Fuori dalla top 50 troviamo in successione: il 2 volte campione Slam Carlos Alcaraz in posizione 54 con 70.40, il tennista americano Frances Tiafoe numero 88 con un rating di 57.32, il nextgen danese Holger Rune in posizione 95 con 53.71 e l’altoatesino Jannik Sinner in posizione 97 con 52.93.

Per il tennista azzurra una piccola battuta d'arresto e almeno in questa classifica arriva abbastanza dietro rispetto ai top del circuito. Solo Djokovic e Nadal vanno bene tra gli uomini mentre i giovani sono ancora abbastanza dietro, e tra questi anche Sinner è chiamato al riscatto.

Che ovviamente andrebbe di pari passo con i risultati. Appena fuori dalla top 100 ci sono poi russo Andrey Rublev (numero 105) e il croato Borna Coric (classsificato alla posizione 121). Per quanto concerne il circuito WTA la situazione è nettamente migliore in quanto ci sono ben sei tenniste tra le prime 50 posizione di questa classifica; a guidare è l’americana e vincitrice dello US Open Coco Gauff in posizione 12, la numero 1 della classifica WTA Aryna Sabalenka situata alla posizione 18, la campionessa dello US Open 2021 Emma Raducanu al numero 21, la campionessa ceca Petra Kvitova in posizione 43 e la tunisina finalista quest’anno a Wimbledon Ons Jabeur alla posizione 50.

Fuori dalla top 50 troviamo alla posizione 58 la campionessa polacca e numero 2 WTA Iga Swiatek e alla posizione 85 la francese Caroline Garcia.