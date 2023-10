Corretja: "Novak Djokovic è un maestro nell'organizzarsi il calendario Atp"

© Aitor Alcalde

Anche in questo 2023 Novak Djokovic ha dimostrato di essere uno dei più grandi tennisti della storia del tennis. Numeri alla mano - e togliendo pareri di tifosi o appassionati - Nole è anche il tennista più vincente di sempre, unico a dominare con 24 titoli del Grande Slam e lo ha dimostrato anche in questo 2023.

A 36 anni compiuti Nole ha vinto ben tre titoli del Grande Slam e ha perso l'unico, quello di Wimbledon, solo dopo un'accesa finale e un quinto set drammatico contro il giovane talento Carlos Alcaraz. Sebbene il circuito abbia visto l'avvento di giovani fenomeni come Alcaraz, Holger Rune e Jannik Sinner, il tennista serbo non ha mai mollato ed anzi ha raddoppiato.

Tre Slam e vari titolo e in questo finale di stagione Nole proverà a difendere la prima posizione nel ranking da Carlos e l'ultimo obiettivo (sebbene non sia una priorità) è restare in vetta a fine anno.

In ogni caso le 400 settimane in vetta al Ranking sono sempre più vicine ed ora ci saranno i tornei di Parigi-Bercy e le Atp Finals di Torino. L'ex tennista Alex Corretja ha parlato di Novak Djokovic e ai microfoni di Eurosport ha esaltato le doti del campione serbo.

Ecco, nello specifico, le sue parole: "Novak Djokovic sa esattamente cosa fare in ogni momento, lui è un vero maestro nel gestire il calendario. Per fare ciò ovviamente devi conoscere alla perfezione il tuo corpo ed il tuo gioco e devi sapere quando arriverà il tuo miglior tennis".

Corretja ha quindi sottolineato queste capacità e Nole in effetti - più volte nella sua carriera - soprattutto recentemente, è stato fermo per un paio ed è poi rientrato senza problemi, tornando a vincere.

Corretja ha amplificato il suo discorso ed ha continuato: "Novak sceglie molto bene cosa fare ma allo stesso tempo bisogna sapere che è molto difficile restare fermo per un mese e mezzo e poi rientrare come nulla fosse.

Inizialmente devi accettare che non partirai subito benissimo, alla fine gli altri tennisti hanno giocato mentre tu sei rimasto a casa. Anche se ti sei allenato, allenarsi è un'altra cosa". Infine sul finale di stagione: "Penso che Novak sarà uno dei grandi favoriti, forse il più grande, sia a Parigi-Bercy che nelle Atp Finals di Torino.

Nole ha giocato bene tutta la stagione ed ha grande fiducia in sé stesso. Ogni volta che scende in campo è sempre molto preparato e in queste situazioni è quasi imbattibile".