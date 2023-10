Goran Ivanisevic spiega come riesce a motivare il numero uno Novak Djokovic

© gettyimages

Goran Ivanisevic fa parte del gruppo allenatori di Novak Djokovic dal 2019, prima affiancando Marian Vajda, poi assumendo il pieno controllo delle mansioni di allenatore nel 2022. Da quando l’ex campione di Wimbledon è entrato a far parte del team del serbo, Nole ha portato a casa ben 9 dei suoi 24 Major.

In più di un’intervista Goran ha parlato di quanto sia difficile lavorare per il numero uno del mondo. Un ruolo che comporta enormi responsabilità e pressioni, ma allo stesso tempo dà anche innumerevoli soddisfazioni.

A margine della conferenza Entrepreneurial Attitude, il coach di Spalato ha parlato di come ha cambiato il suo approccio al coaching. “Si è sempre stressati. Siamo in cinque in squadra, ma tutto è sempre colpa mia.

È così che funziona quando sei un allenatore", ha scherzato. Poi ha proseguito: “In campo la gente mi vedeva come un selvaggio o un semi-selvaggio, ma fuori dal campo sono molto diverso. Sono abbastanza calmo.

Nessuno credeva che potessi diventare un buon allenatore. Bisogna saper seppellire l'ego. Non sei più importante. È il giocatore che conta", ha assicurato.

Come motivare Djokovic

La difficoltà di allenare un tennista che ha già vinto praticamente tutto, più volte, è uno stimolo ulteriore: “Non è facile motivarlo perché ha già vinto tutto, ma abbiamo un modo.

Molte volte non siamo d'accordo, ma è bello discutere in campo. Amo questo lavoro. Il lavoro si può fare solo se lo si ama e se si ha il sostegno della propria famiglia. Se non sai come gestire lo stress, che è sempre presente, allora non puoi fare il tuo lavoro", ha detto Infine ha aggiunto:: "Sono felice di allenare un genio, il miglior tennista di tutti i tempi e uno dei migliori atleti in generale.

È un peccato che contino solo le vittorie. La finale non va bene, è come se non fossi nemmeno venuto al torneo. Per me è più facile perché siamo della stessa regione. Capisco molte delle cose che fa e mi preparo in anticipo. Io ho fatto lo stesso, ma ora come allenatore devo essere più calmo e composto".