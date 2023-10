Rick Macci è sicuro: "Novak Djokovic ha il miglior rovescio a due mani della storia"

© Matthew Stockman/Getty Images

Rick Macci, ex coach delle sorelle Williams, sappiamo essere un grande ammiratore di Novak Djokovic. L’allenatore americano spesso sul suo canale X si lascia andare ad analisi tattiche e pareri talvolta anche un po’ fuori le righe.

L’argomento affrontato stavolta è il rovescio del serbo, che ritiene essere il migliore della storia. Ecco le sue parole di elogio verso il 24 volte campione slam “Il miglior rovescio a 2 mani di tutti i tempi è di Djokovic.

La palla colpisce la corda, ma sembra che la palla sia su una corda perché biomeccanicamente usa il metodo PULL/PUSH, che è il migliore amico di Mr. POWER”, ha detto.

The best 2 handed backhand of all time is @DjokerNole.The ball hits the String but it seems like the ball is on a String because Biomechanically he does the PULL/PUSH method which is best friends with Mr.

Control and hangs out a lot with MR. POWER. — Rick Macci (@RickMacci) October 14, 2023