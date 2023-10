Da Novak Djokovic e Rafael Nadal: il tennista perfetto secondo Borna Coric

© Al Bello/Getty Images

FOLLOW

Borna Coric ha costruito il suo giocatore perfetto. Ai microfoni di ’Atptour.com, il croato ha modellato il tennista che meglio racchiude tutte le caratteristiche che un top player debba possedere. L’ex campione in carica di Cincinnati ha scelto le proprie preferenze per alcune categorie.

Per quanto riguarda il diritto, la scelta è ricaduta su Juan Martin del Potro, tennista argentino che ha fatto di questo fondamentale un autentico punto di forza: “Le volte che ho giocato contro di lui mi sono sentito molto sotto pressione.

Sentivo che non poteva sbagliare”. Sul rovescio Borna ha scelto Novak Djokovic, giustificando così la sua scelta: “Ha un colpo molto consistente. Non è velocissimo, ma sento che è sicuro. Probabilmente l'ultima volta che ha sbagliato un rovescio è stato 10 anni fa.

Può giocare con qualsiasi angolo e su qualsiasi superficie”. Sempre sul rovescio, ma eseguito ad una mano l’indiziato è lo svizzero Stanislas Wawrinka: “Ho giocato con lui un paio di volte e credo che sia il suo colpo migliore.

La potenza con cui lo colpisce è assolutamente incredibile a una mano”. Per quanto riguarda il servizio, la scelta è un po’ insolita e ricade su un giocatore con il quale non ha mai giocato in carriera: “Goran Ivanisevic, uno dei migliori servitori del tour.

Non ho mai giocato contro di lui in un match ufficiale, ma l'ho sempre ammirato, ho cercato di copiare la sua tecnica di servizio, ma non mi è riuscito molto bene. Credo che faccia la differenza anche il fatto che sia mancino”, ha spiegato.

Le altre scelte di Coric

In risposta Coric si affida al tre volte campione slam Andy Murray: “Ci ho giocato un paio di volte ed è molto difficile servire di dritto. Mette molta pressione in risposta”. Per il gioco a rete il numero 28 del ranking non ha dubbi, Pete Sampras: “Non ho mai giocato contro di lui.

È uno dei miei idoli e uno dei migliori giocatori di volo”. Grigor Dimitrov invece è stato scelto per il suo slice: “ Mi piace molto, direi che è uno dei migliori del circuito. È molto nitido, non sbaglia molto e può rispondere da qualsiasi angolazione”.

Infine due spagnoli: “Per quanto riguarda la velocità, scelgo Carlos Alcaraz. Abbiamo giocato un paio di volte e credo che attualmente sia uno dei giocatori più veloci del tour”, ha risposto. Per forza mentale e spirito combattivo Coric sceglie Rafael Nadal: “Sappiamo tutti quanto sia forte mentalmente. Non si arrende mai e lo sappiamo tutti. Sappiamo che può riprendersi da qualsiasi situazione”.