Shriver sulla rivalità tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic: ecco le sue parole

© Getty Images

FOLLOW

Pam Shriver è intervenuta recentemente durante il podcast Inside-In di Tennis Channel per discutere dei temi più centrali che riguardano il tennis maschile e femminile. L'ex numero 3 del mondo è rimasta impressionata dalle ultime battaglie fra il campione serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz, due dei giocatori migliori della stagione che sono pronti ad affrontarsi anche alle Nitto Atp Finals di Torino: "Penso che faccia parte della costruzione di una rivalità, giusto? Quello che è successo dopo il Roland Garros è stato davvero speciale, perché quella era la semifinale che tutti volevano.

Avevano giocato a Madrid l'anno prima, ma non avevano mai giocato in un Grande Slam. E poi, anche se non è finita benissimo a causa del calo di condizione di Alcaraz, i primi due set sono stati semplicemente strepitosi.

Nella finale di Wimbledon e Cincinnati è accaduta la stessa cosa" ha sottolineato. La 61enne statunitense ha poi aggiunto: "Così nasce una rivalità, ogni volta che puoi avere due grandi incontri alla fine di un Grande Slam.

Mi piace il fatto che Alcaraz dica semplicemente: 'Penso a Novak ogni giorno' Non so se pensa anche al numero 23, perché sarebbe un po' intimidatorio" ha dichiarato.

Shriver su Rafael Nadal

La finalista degli Us Open nel 1978 si è anche espressa sul recupero di Rafael Nadal: "Ritengo che sia molto impegnativo in questo momento per lui provare ad aggiungere altri titoli del Grande Slam, a causa di quello che ha dovuto subìre il suo corpo.

Potrebbe avere delle chances nei match due su tre, fra cui i giochi olimpici. Ho difficoltà a vedere come andrà a finire". Lo spagnolo non ha ancora ufficializzato la sua partecipazione agli Australian Open nel 2024, come invece aveva annunciato il direttore del torneo Craig Tiley. Il campione vincitore di 21 trofei Slam continua a lavorare sodo per tornare il prima possibile in campo.