Novak Djokovic ha un sogno: "Ecco il mio grande desiderio per il finale di stagione"

© Aitor Alcalde/Getty Images

Sono tre i grandi eventi a cui prenderà parte Novak Djokovic nel finale di stagione, con l'obiettivo naturalmente di essere il protagonista assoluto. Il serbo presto si concentrerà sul Master 1000 di Parigi-Bercy, prima di volare a Torino per le Nitto Atp Finals: per concludere l'anno vestirà anche la maglia della sua nazione per le finali di Coppa Davis in programma a Malaga.

Sugli ultimi impegni di un'annata da incorniciare, Nole si è espresso in un'intervista a Sportal: "Dopo New York e Valencia sono tornato alle mie abituali routine. Ho trovato un equilibrio e il tempo che passo con i miei figli mi dà energia e mi fa recuperare in fretta.

Ora sono un padre più attivo in questo senso. Naturalmente tutto sta andando per il verso giusto. Abbiamo stilato un piano di tre settimane fino alla prima partita a Bercy. Mi restano ancora tre appuntamenti e le mie ambizioni sono sempre importanti.

Devo prepararmi bene, ci sono tre competizioni in quattro settimane. Sarà intenso, con tante gare molto impegnative. Nonostante ciò, ho alte aspettative. In qualche modo il mio più grande desiderio da qui alla fine della stagione è vincere la Coppa Davis.

Spero che lì ritroverò il mio miglior livello, come il resto dei ragazzi della squadra" ha rivelato.

Djokovic e l'emozione di giocare per la Serbia

Il 36enne di Belgrado ci ha tenuto a sottolineare: "Penso che questo sentimento nei confronti della nazionale dovrebbe esistere anche nelle generazioni più giovani, che sentono l'onore e il privilegio di rappresentare il proprio Paese.

Questo è il modo in cui sono cresciuto e ciò che abbiamo coltivato nella generazione più anziana, con nomi come Zimonjic, Troicki , Tipsarevic, Bozoljac, anche Lajovic, persone che hanno fatto parte della generazione di campioni del 2010 che ha aggiunto diverse semifinali.

Sappiamo tutti che il tennis è uno sport ricco di emozioni e penso che queste settimane con la nazionale ci diano un enorme stimolo, un diverso sentimento di energia e fratellanza. Spero che potremo spingerci molto in avanti e puntare all'insalatiera" ha aggiunto nell'intervista.