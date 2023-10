Novak Djokovic risponde a Rafael Nadal: "Lo rispetto, ma non sono d'accordo"

© Getty Images

Novak Djokovic ha sorpreso tutti e risposto per le righe alle ultime affermazioni del rivale Rafael Nadal rilasciate ai microfoni di Movistar. Lo spagnolo ha chiacchierato in una lunga intervista in tv di come non sia così attaccato ai record, ai titoli Slam e ai numeri rispetto al campione serbo: "Si può vivere frustato con 22 Slam, per esempio Novak lo vive più intensamente.

Per lui sarebbe stata una frustrazione maggiore non riuscirci. Forse è per questo che ce l'ha fatta" sono state le parole che hanno fatto il giro del web e alla quale Nole ha deciso di reagire dopo circa un mese.

Parla Djokovic

Il numero uno del mondo ha toccato anche questo tema nell'intervista a Sportal, sottolineando: "Ho visto che le sue dichiarazioni sono diventate virali, che tante persone ne hanno parlato.

Ognuno ha diritto alla propria opinione e a come interpreta le cose in un determinato contesto. Questo è tutto quello che posso dire". Poi ha aggiunto: "Rafa è un grandissimo giocatore, uno che io rispetto e apprezzo per quello che è: un grande campione, il mio più grande rivale e qualcuno che, come tennista, ha contribuito a plasmare il mio gioco e i risultati che ho ottenuto durante la mia carriera.

Non ho intenzione di parlare in senso negativo né di lui né di Roger Federer: il mio rispetto per entrambi è al di sopra di qualsiasi opinione negativa che potrei avere". Djokovic ci ha tenuto però a precisare: "In questo caso è l'opinione di Nadal.

Naturalmente non sono d'accordo, perché ho la mia visione che non condividerò con il mondo. Non voglio approfondire ed entrare ulteriormente nel merito dell'argomento, non ce n'è bisogno" ha concluso il 36enne di Belgrado.

Si è chiusa probabilmente così la polemica a distanza tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, che continueranno a regalare gioie e soddisfazioni ai loro fan nel circuito Atp. Il serbo tornerà in campo a Parigi-Bercy, prima di chiudere la stagione alle Finals di Torino e a Malaga per la Coppa Davis.