Novak Djokovic e Coco Gauff annunciano importanti novità sul torneo di Cincinnati

Il Western & Southern Open, quest’anno, ha regalato grande spettacolo sia nel circuito maschile che in quello femminile. Impossibile dimenticare una delle finali più avvincenti delle ultime stagioni con protagonisti Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Il serbo è apparso in grandi difficoltà fisiche sin dal primo scambio a causa delle alte temperature e dell’eccessivo caldo. Come solo i veri campioni sanno fare, a un passo dalla sconfitta, Djokovic ha trovato il modo di restare in partita e ha raggiunto il tie-break dopo aver recuperato lo svantaggio nell’ottavo game.

Tie-break in cui ha annullato un match point ad Alcaraz prima di pareggiare definitivamente i conti. Nel set decisivo, è toccato ad Alcaraz mostrare il suo immenso talento. Lo spagnolo non ha mai mollato e ha annullato ben quattro match point al belgradese, che ha servito per chiudere la pratica sul 5-4.

Djokovic si è poi aggiudicato con merito il tie-break che ha scritto la parola fine e aggiunto al suo già ricco palmarès il 39esimo Masters 1000. Il torneo femminile ha invece premiato Coco Gauff. L’americana ha raccolto tutti i furti del lavoro svolto con Brad Gilbert e vinto il primo 1000 battendo tra semifinale e finale l’allora regina del ranking WTA Iga Swiatek e Karolina Muchova.

Sia Djokovic che Gauff hanno poi trionfato anche agli US Open.

Cincinnati, annuncio speciale: parlano Djokovic e Gauff

Negli ultimi mesi, si era parlato molto di un possibile cambio di sede che avrebbe portato il Western & Southern Open nell’area ovest di Charlotte.

Gli organizzatori hanno voluto tranquillizzare i fan locali con due importanti annunci: il torneo, innanzitutto, resterà a Cincinnati; e a partire dal 2025 entrerà nel programma di estensione dei Masters 1000 con una durata pari a due settimane.

Per comunicare la splendida notizia, gli organizzatori si sono affidati proprio ai due campioni in carica. “Ciao, Cincinnati. Il vostro campione è qui. Il vostro magnifico torneo resterà a Cincinnati. È stato incredibile per me vincere quest’estate.

I fan sono stati incredibili e hanno trasmesso tutta la loro energia con oltre 200mila presenze. Con investimenti dal valore di più di 200 milioni di dollari per i campi e migliorare le strutture. Mi piacerebbe vincere per la quarta volta” , ha detto Djokovic nel video pubblicato sui profili social del torneo.

Gauff ha aggiunto: “Hey Cincinnati, abbiamo una grandissima notizia. Il torneo diventerà più grande per sempre. È stato il mio primo titolo WTA 1000. Nel 2025 il torneo durerà due settimane sia per il Tour ATP che per quello WTA.

Non vedo l’ora di difendere il titolo e celebrare ancora con voi. Cincinnati sarà sempre speciale per me” .