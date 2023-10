Bartoli: "Novak Djokovic ha fatto una stagione migliore rispetto Alcaraz, è semplice"

© Matthew Stockman/Getty Images

L’anno che sta per concludersi ha portato nel mondo del tennis una rivalità che sembra esser destinata a durare per un po' di anni. Da un lato c'è il campione serbo Novak Djokovic che vanta numerosi record tra cui il maggior numero di Slam vinti a quota 24 e dall'altro lo spagnolo di Murcia Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo vanta anch’egli diversi record tra cui esser divenuto il più precoce numero 1 della storia ad appena 19 anni e 4 mesi dopo aver vinto il suo primo Slam in quel di New York. I 2 contendenti allo scettro di numero 1 del mondo quest’anno si sono sfidati in diverse occasioni dando sempre vita a match spettacolari e pieni di pathos.

Il primo è stato in semifinale al RG che ha visto trionfare il campione serbo favorito anche dai crampi patiti dall’iberico dopo il secondo set in condizioni di un set pari; il secondo incontro è avvenuto a distanza di un mese in un altro Slam e in un contesto diverso, la finale a Wimbledon che ha visto trionfare lo spagnolo dopo una battaglia durata 5 set e che ha visto Nole perdere sul centrale nei campi londinesi a distanza di 10 anni; il terzo incontro stagionale si è tenuto nella categoria Master 1000 in occasione della finale del torneo di Cincinnati e ha visto trionfare il serbo in un match che è stato definito tra i migliori nella storia di tale categoria.

La stagione di Nole è stata superiore a quella di Alcaraz

Interessante è la riflessione dell’ex tennista francese Marian Bartoli che è intervenuta in merito dichiarando: "Penso che dobbiamo approfondire l'analisi e quando guardi alla stagione, vediamo uno che ha vinto tre Slam e un altro che ne ha vinto uno, è semplice.

E uno che ha giocato quattro finali del Grande Slam e un altro che ne ha giocata solo una”. Ha poi proseguito dicendo: ”Dobbiamo guardare in modo più ampio a come tutti gestiscono l’intera stagione.

E a parte questo, per ora, per come stanno le cose, Novak sta facendo un lavoro migliore. “Ciò non significa che non cambierà rotta. Ovviamente Novak è ormai verso la fine della sua carriera che all'inizio, ma è migliorato molto nella gestione di questa stagione.

Ho trovato straordinarie la forza mentale e la capacità di riprendersi da qualsiasi cosa e non credo che molte persone possano affermare di avere la sua stessa forza mentale”.

Infine, secondo Bartoli tennisti come Alcaraz o Rune hanno davanti a sé una grande sfida.

Ovvero prendersi cura del proprio fisico e continuare a migliorare per avere un giorno la possibilità di emulare una stagione come questa di Novak: “Se vuoi costruire l'atleta di tennis perfetto, non puoi avere nessuno migliore di Novak.

La flessibilità, la morbidezza, tutto si muove liberamente. Questo è anche il motivo per cui Carlos e Holger sono diventati così bravi così presto. Quindi ci sono i pro e i contro del loro stile di gioco e del modo in cui sono costruiti fisicamente, ma dovremo sicuramente stare attenti perché, se vogliono durare così a lungo, ci vorrà molto da parte di entrambi”.