Coach Musetti: "Djokovic giocatore da battere. Sinner? Ha bisogno di più tempo"

Simone Tartarini, storico coach di Lorenzo Musetti, in una intervista rilasciata ai colleghi di Oa Sport ha parlato anche di alcuni dei protagonisti del mondo tennistico quali Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Il trainer italiano si è soffermato innanzitutto sul campione in carica del major londinese:“Djokovic favorito a Wimbledon? Certo, dopo tutto ha vinto il torneo sette volte e viene dal successo di Parigi.

Quindi è sicuramente il giocatore da battere".Se Alcaraz è in grado di battere il serbo"Carlos è un marziano e ha un'incredibile capacità di adattamento. Non è certo un 'erbivoro', ma più gioca e più migliora.

Non credo che possa battere Nole se dovessero incontrarsi nella finale di Wimbledon, ma vedremo".

Il tecnico di Musetti ha parlato anche di Jannik Sinner

E infine se vede un declino da parte di Jannik Sinner viste le ultime prestazioni"A me sembra un declino dal punto di vista fisico, che può anche essere normale.

Probabilmente il suo tennis deve avere un notevole supporto atletico e quando questa componente cala un po', la sua palla viaggia meno. Tuttavia, questo è prevedibile perché è un giocatore che sta ancora sviluppando il suo fisico ed è meno strutturato di Alcaraz e Rune da questo punto di vista.

Probabilmente ha bisogno di più tempo. Ma essere il numero 8 al mondo ed essere tra i primi 8 in gara non è cosa da poco".Lorenzo Musetti, tra l’altro, questa settimana è salito alla posizione numero 15 al mondo migliorando ulteriormente il suo best ranking, tutto questo grazie al suo buon cammino su erba dove ha messo a segno alcune vittorie interessanti raggiungendo prima a Stoccarda e poi al Queen's i quarti di finale.

L'azzurro fin qui in carriera non ha mai vinto una partita a Wimbledon. Infatti, sia nel 2021 e sia nel 2022 il 21enne di toscano non è mai arrivato a superare un turno del main draw londinese. Invece quest'anno sui tornei disputati fin qui su erba ha inanellato per la prima volta in carriera diverse vittorie importanti su questa superficie.