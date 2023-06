Novak Djokovic torna a parlare del 23° Slam: il bellissimo messaggio sui social

, grazie al successo al Roland Garros in finale contro Casper Ruud. Una settimana dopo quel trionfo celebrato dal mondo dello sport, il numero uno del mondo è tornato a parlare di questo grande successo: ripercorse la tappe principali della sua carriera, della sua vita e soprattutto con le persone che hanno accompagnato il campione Slam in questo lungo viaggio, dalla Serbia a Parigi.

“Ho riflettuto sul magico 23° Slam vinto sette giorni fa al Roland Garros. Ho vissuto dei momenti meravigliosi con la mia squadra e la mia famiglia. È stata una battaglia dura da combattere in diverse settimane, ma la vittoria è più dolce quando sai di aver lasciato sul campo tutto il possibile”, ha iniziato Djokovic in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Il grazie ai tifosi

“Sono grato per tutto il supporto soprattutto dalla #nolefam. Siete i migliori che io possa desiderare. Grazie per essermi stato accanto quando non molti lo avrebbero fatto. Sappiate che lo apprezzo molto.

Ringrazio anche la mia famiglia, la squadra, gli amici, tutti quelli che hanno aiutato e contribuito a creare questa storia del tennis. Sono solo sul campo ma mai solo nel viaggio. Stimo e riconosco l’importanza delle persone più vicine nella mia vita e la loro enorme tolleranza, pazienza e amore.

Sono super fortunato ad essere dove sono e spesso cerco di ricordarmi il viaggio che ho fatto. Iniziando dalla Serbia, che è sempre stata la mia casa e dove c’è il mio cuore. Affrontare le avversità in ogni fase della mia vita mi ha reso più forte.

Essere autentici, aperti, onesti, generosi, coraggiosi al giorno d’oggi è un bene prezioso che viene criticato. Tuttavia, è con questi valori che continuo a spianare la strade alle nuove generazioni. E continuo con il viaggio che mi ha dato tanto.

Dio è grande”, ha concluso Djokovic nel suo post.

Photo credits: @djokernole (Twitter)