Le emozioni della serba Danilovic: "Orgogliosa di essere nel torneo con Djokovic”

La giovane tennista serba Olga Danilovic è riuscita ad arrivare al terzo turno del Roland Garros e non ha esitato a parlare dell'emozione di giocare nella stessa competizione del suo illustre connazionale Novak Djokovic.

La campionessa serba ha vinto il suo secondo turno contro Jasmine Paolini il 1 giugno, dopo aver perso solo due giochi nel primo set e aver poi conquistato la vittoria per 6-2, 7-5. Così facendo, la tennista mancina di 22 anni, reduce dalla vittoria dell'evento W100 ITF World Tennis Tour di Madrid la scorsa settimana, è in una serie di 10 vittorie consecutive e 20 set vinti.

Dopo aver raggiunto per la prima volta il terzo turno di un torneo del Grande Slam, Danilovic ha dichiarato in conferenza stampa di essere orgogliosa di mantenere alta la bandiera serba a Parigi insieme a Djokovic: "Sono orgogliosa di essere al terzo turno e di essere ancora nel torneo con Novak.

È bello." Ha inoltre aggiunto di aver idolatrato le ex tenniste serbe Jelena Jankovic e Ana Ivanovic alla fine degli anni 2000 quando Djokovic stava emergendo sulla scena mondiale: "È stato molto tempo fa, avevo forse cinque o sei anni.

Sicuramente me lo ricordo. Eravamo soliti guardare Ana e Jelena per molto tempo, erano le mie idole quando ero piccola, le guardavamo sempre. Anche Novak, Viktor, Janko e tutti gli altri". Danilovic affronterà al prossimo turno la testa di serie numero sette Ons Jabeur per conquistare un posto nella seconda settimana di gara.

Novak Djokovic e il rapporto col suo team durante le partite

Novak Djokovic sembra essere di buon umore alla conferenza stampa dopo la sua vittoria al secondo turno contro Fucsovics. Il vincitore di 22 titoli del Grande Slam aveva già creato polemiche in seguito ad un commento politicamente carico su una telecamera televisiva qualche giorno fa.

Dopo aver sconfitto Fucsovics e raggiunto il terzo turno, è stato di buon umore. Gli è stato chiesto cosa gli dica il suo team durante le partite. Il serbo ha detto che spesso non capiscono i segnali prestabiliti per vari tipi di frutta e mescolano le cose.

Ha detto: "Banane, datteri e acqua. Voglio dire, non capisco. Gli chiedo ogni volta, ma non mi capiscono. Quindi gli mostro questo (fa un gesto). Significa banana, questo significa dattero e questo significa acqua. Ma loro non capiscono.

Non ho bisogno di tattiche di alcun tipo. Cosa dovrei farci?". "Mi portano una mela... chi vuole una mela? Poi trovo una pera ma non trovo un dattero. Incredibile", ha aggiunto, divertendo i giornalisti presenti. Il 36enne affronterà Alejandro Davidovich Fokina per un posto al quarto turno venerdì 2 giugno.

La sua esperienza e il suo talento lo rendono uno dei favoriti del torneo, tuttavia, la sua bizzarra dichiarazione potrebbe fargli guadagnare anche qualche critica. Nonostante ciò, Djokovic rimane uno dei giocatori di tennis più talentuosi al mondo e siamo tutti ansiosi di vederlo in azione. Photo Credits: FFT