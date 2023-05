Novak Djokovic soddisfatto: "Sto tornando", poi la frecciata a Roma...

Continua il percorso di crescita del numero uno al mondo Novak Djokovic . Il campione serbo (sicuramente perdera' lo scettro di numero uno) sta recuperando pian piano la miglior condizione e lo dimostra anche nella Capitale italiana.

Il tennista serbo ha vinto in tre set lottando ma chiudendo poi facilmente nel terzo set contro il tennista bulgaro Grigor Dimitrov. In conferenza stampa Nole è apparso abbastanza soddisfatto ed ha parlato di tanti temi, non manca una frecciata ai campi in terra battuta del torneo.

Ecco le parole di Nole: "È stata una bella sfida e mi ha fatto piacere farne parte. Affrontare Grigor è sempre una bella sfida, parliamo di uno dei tennisti con più qualità nel circuito, ormai è così da tanti anni.

A fine secondo set ha alzato il livello ed ha mostrato il suo livello, avevo la possibilità di chiudere il match ma non l'ho fatto. Sono contento comunque di aver trovato la giusta continuità nel terzo set e ho avuto tutto sotto controllo.

Adattamento alla terra battuta? Parliamo di una superficie dove più giochi e meglio ti senti, ovviamente mi piacerebbe raggiungere la finale qui, obiettivamente è quello per cui sono qui. La mia è una programmazione diversa rispetto agli scorsi anni, ovviamente è un torneo diverso rispetto al passato, in fondo è positivo perché hai più margine di riposo.

Mi sto avvicinando al miglior livello possibile, ovviamente si può fare meglio ma oggi mi sono divertito".

Novak Djokovic critico sulle condizioni del campo

Per Nole non è mancata poi una frecciata alle condizioni del campo di Roma e Djokovic ha proseguito: "Sorpreso dalle scarse condizioni del campo? A dire il vero questo torneo non ha mai avuto una grande reputazione, conosco gli organizzatori e chi si occupa del campo e considero tutti amici, ma è così da 15 anni.

Non incolpo loro per questa situazione. A dire il vero sarebbe curioso capire quanto tempo si gioca su questo campo durante l'anno, forse si gioca troppo poco e già in passato posi questa domanda. Se non usi il campo e hai un campo in terra succede questo..." Photo Credit: Getty Images