Really Opelka attacca duramente gli 'haters' di Novak Djokovic

Novakha superato nel suo match d'esordio agli Internazionali Bnl d’Italia, Martin, accedendo al turno successivo, dove incontrerà Grigor. Il serbo, come da lui stesso ammesso in conferenza stampa, non è ancora al massimo delle sue condizioni fisiche.

La sua stagione sulla terra battuta non è stata fin qui densa di soddisfazioni. Il 22 volte campione slam non è mai andato oltre il secondo turno, fermandosi ai tornei di Monte-Carlo e Banka Luka. Da qui la decisione di saltare il Masters 1000 di Madrid, e prendersi del tempo per riposare e arrivare al clou della stagione riposato e pronto a battagliare.

Il suo obiettivo cardine è senza dubbio il Roland Garros, nel quale, per la prima volta, si giocherà le chance di poter effettuare il sorpasso su Rafael Nadal, diventando il tennista con più titoli slam nella storia.

Opelka attacca gli 'haters' di Djokovic

Il periodo relativo alle estromissioni dai tornei americani e l’Australian Open, per la questione mancata vaccino anti COVID-19 è lontano, ma spesso tornano d’attualità per screditare il numero uno al mondo.

Reilly Opelka, che al momento è lontano dai campi da gioco, in un podcast per Tennis Channel, ha parlato di Djokovic e di tutte le vicende che lo riguardano: “Alla gente piace criticare Novak, ma lui ha applicato questi concetti nella vita, come avere il coraggio di prendere posizione, non fare il doppio gioco come fanno i suoi coetanei e affrontare la situazione, ed è per questo che è il più grande tennista indiscusso di tutti i tempi.

Si mette in pericolo e io lo rispetto, anche perché i media non gli hanno mai dato ragione perché, come ho detto, non fa il gioco di quello che vogliono sentire. Quindi è il nemico dei media del tennis.

La maggior parte dei giocatori gli è molto grata, è un vero professionista", ha spiegato Reilly, prendendo nettamente posizione in favore del suo tennista preferito.