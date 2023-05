Djokovic: "Alcaraz sarà numero uno meritatamente. E su Nadal al Roland Garros..."

è pronto per fare il suo debutto agli Internazionali d’Italia edizione 2023. Il tennista serbo, che ha risolto i suoi problemi fisici, ha parlato di Roma ma anche della rivalità di Alcaraz e della possibilità di non vedere Nadal "Va tutto bene, è tutto in ordine.

A questi livelli c'è sempre qualcosa che ti preoccupa, ma è normale” -debutta il numero uno al mondo parlando della questione infortunio- “Quando non hai più 25 anni lo vivi un po' di più di prima, ci vuole un po' più di tempo per recuperare.

Ma mi sento bene, mi manca la competizione, mi piace giocare a Roma. Storicamente, Roma è sempre stato un torneo molto bello per me, dove ho avuto molto successo, l'ho vinto molte volte. Ho anche giocato molte finali, è il mio torneo di maggior successo sulla terra battuta, spero che tutto questo mi serva come trampolino di lancio per quello che mi aspetta a Parigi, dove voglio dare il meglio di me".

Rivalità con Alcaraz "È strano che non siamo stati nello stesso sorteggio dall'inizio della stagione, ma entrambi abbiamo avuto le nostre circostanze. Qualunque cosa accada, Carlos sarà il numero 1 dopo questo torneo in modo meritato, sta giocando un tennis fantastico, ad un grande livello.

È il giocatore da battere su questa superficie, senza dubbio. Naturalmente dipende dal fatto che Nadal giochi o meno al Roland Garros, ma Alcaraz arriverà tra i favoriti, senza dubbio. Ci siamo incontrati solo una volta, l'anno scorso a Madrid, qui penso che potremmo incontrarci solo in finale, cosa che entrambi vorremmo fare.

Djokovic è tornato a parlare di Nadal

Cosa succede se Nadal non gioca il Roland Garros? "Nella mia preparazione non cambierà nulla, ma il mondo del tennis e il torneo ne risentiranno, la sua assenza sarebbe molto importante per il suo record nel torneo e, in generale, per quello che ha raggiunto nella sua carriera.

Fa male perdere qualsiasi torneo, ma soprattutto i Grandi Slam, nel mondo del tennis hanno un impatto maggiore. Sono sicuro che tutti vogliono vederlo lì, anch'io vorrei vederlo lì, penso che sia la cosa migliore per la competizione, per poter vedere i migliori del mondo in azione.

Ovviamente non sono nei suoi panni, non so cosa stia provando, ma sono sicuro che farà tutto il possibile per essere presente".