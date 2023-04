Atp Banja Luka - Da Rublev a Coric: il possibile cammino di Novak Djokovic

Novakripartirà dal torneo sulla terra battuta di Banja Luka, dopo la parentesi deludente a Monte-Carlo. Il serbo, in occasione della sconfitta contro Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del torneo del Principato, non è apparso brillantissimo.

Tanti errori e una condizione non ancora eccellente. Il numero uno al mondo, vuole immediatamente voltare pagina e tornare a fare quello che gli riesce meglio, vincere. La settimana successiva al prestigioso evento francese è piena di appuntamenti, in diverse parti d’Europa.

Il principale torneo è Barcellona, dove si disputerà il ‘500’ su terra rossa, dove sono presenti Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas e altre stelle della top 10. Parallelamente, però, altri due tornei Atp 250, tra cui Banja Luka, che ha preso il posto, eccezionalmente per quest'anno, del torneo di Belgrado, città natale di Novak.

Un po’ a sorpresa, Djokovic, ha deciso di parteciparvi, rinunciando al Conde de Godó torneo storicamente più prestigioso.

Il cammino di Novak Djokovic

Ieri pomeriggio è stato sorteggiato il tabellone del torneo con sede in Bosnia Herzegovina.

Oltre all’illustre presenza di Djokovic, ci sarà anche Andrey Rublev, impegnato in finale a Monte-Carlo e quindi da considerare in dubbio. Il russo scioglierà nelle prossime ore le riserve sulla sua partecipazione.

Presenti anche il croato Borna Coric e Miomir Kecmanovic. ‘Nole’ beneficerà di un bye al primo turno. Agli ottavi di finale il 22 volte campione Slam si troverà di fronte uno tra Stanislas Wawrinka e Luca Van Assche.

Qualora dovesse superare il turno, Novak sfiderebbe con ogni probabilità un suo connazionale: favoriti su tutti Filip Krajinovic e Dusan Lajovic. Testa di serie numero 4, un altro suo compagno di nazionale, Kecmanovic, possibile avversario in semifinale del numero uno.

Miomir dovrà sul suo percorso ha tennisti come il talento ceco Jiri Lesheka e Gael Monfils. In via del tutto ipotetica ‘Djoker’ oltre a Rublev, in finale potrebbe incontrare Coric, Tallon Griekspoor, Richard Gasquet.

Da segnalare anche la presenza anche di Marco Cecchinato, che su questa superficie ha ampiamente dimostrato in passato di poter essere competitivo.

ATP250 Banja Luka main singles draw pic.twitter.com/ZgSxy31BzL — Michal Samulski (@MichalSamulski) April 15, 2023

Photo Credit: Getty Images