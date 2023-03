Pecotic, il sogno continua: il tennista part-time ha seguito il consiglio di Djokovic

La storia diha emozionato tutti gli appassionati di tennis. Il 33enne ha superato le qualificazioni al torneo ATP 250 di Delray Beach, a cui ha preso parte a causa del ritiro di, e si è spinto fino agli ottavi di finale dopo aver vinto il suo primo match a livello ATP.

Per il croato il tennis non è mai stato un vero lavoro: appartiene al mondo della finanza e ha conseguito due lauree. Sono due gli eventi che hanno bloccato il suo percorso di crescita. Nel 2015, durante il torneo di qualificazioni degli Australian Open, una grava infezione da stafilococco con conseguente intervento allo stomaco lo ha costretto a più di otto mesi di pausa.

Le avversità non hanno mai fermato Pecotic, che nel 2019 ha deciso di riprovarci ed è tornato a ridosso dei top 300. Proprio quando le cose sembravano funzionare, è poi arrivata la pandemia e Pecotic ha trovato lavoro in una società di investimento immobiliare.

Il sogno, però, si è riacceso quest’anno e potrebbe riservargli ancora diverse sorprese.

Pecotic, il sogno continua: disputerà le qualificazioni a Houston

Gli organizzatori dell’evento ATP 250 di Houston hanno deciso di concedergli una preziosa wild card al torneo di qualificazioni: un’occasione che il croato cercherà di sfruttare nel migliore dei modi.

“Sono motivato e abbastanza rilassato ora. Non so come andranno le mie partite, ma è bello che gli organizzatori abbiano deciso di assegnarmi una wild card. Non sono americano, non sono giovane e non ho nessuno sponsor.

Ho inviato loro una mail un paio di giorni fa ed erano molto contenti. Non vedo l’ora di giocare" , ha detto Pecotic ai microfoni dell'ATP. "Mi sono preso alcuni giorni dopo il torneo disputato a Delray per chiedere a me stesso cosa volessi fare.

Mi sono detto: ‘Si sono uniti troppi pezzi di un domino perchè questa fosse solo una gigantesca coincidenza’ . Aspettavo un motivo per tornare a giocare, e la sequenza di eventi verificatasi è stata un segno lanciato dagli Dei del tennis.

Hanno parlato ed è arrivato il momento di ascoltarli, quindi giocherò” . Pecotic ha avuto l’opportunità di incontrare Novak Djokovic a Belgrado. “Mi ha detto: ‘Gli affari possono essere messi in pausa, dovresti giocare’ .

Ero a Belgrado la scorsa settimana, quindi ho raggiunto il suo circolo e lui era davvero felice ed entusiasta. Mi ha spiegato che la mia è una grande storia e che spera di poter giocare un vero match contro di me” . Photo Credit: Getty Images