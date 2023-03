Novak Djokovic: "La stagione è lunga. Ci sono troppi interessi in ballo"

ha cambiato completamente passo e ha ottenuto una comoda vittoria al secondo turno del torneo ATP 500 di Dubai. Il campione serbo, rispetto al match d’esordio, non ha riscontrato grandi problemi e si è liberato diin un’ora e 21 minuti di gioco.

Il belgradese ha messo le cose in chiaro dal primo game e ha dominato tutti gli scambi da fondo campo. Per Djokovic si tratta del quattordicesimo successo in stagione. Il serbo ha superato Steffi Graf e siglato un nuovo incredibile record trascorrendo ben 378 settimane sulla vetta del ranking mondiale.

Rispetto al passato, le carriere dei tennisti sono diventate sicuramente più lunghe grazie all'ausilio della tecnologia e delle nuove tecniche di recupero tra un match e l'altro.

Djokovic: "La stagione è troppo lunga.

Bisogna fare qualcosa"

"É una cosa che accade in tutti gli sport. Tutto si evolve e tutto migliora. Hai a disposizione una tecnologia completamente diversa. Molti anni fa si giocava a tennis con la racchetta di legno. Ora possiamo utilizzare racchette costruite con materiali molto leggeri che ci permettono di oscillare più velocemente e avere più controllo.

Questa è la tecnologia. Contano anche la preparazione fisica e il recupero, che fanno parte dell'allenamento. Poi il database è cresciuto molto. Più la tecnologia avanza, più otteniamo informazioni sul nostro tennis e su cosa possiamo fare con i nostri colpi" , ha dichiarato Djokovic in conferenza stampa prima di soffermarsi sul fitto calendario che caratterizza il mondo del tennis.

"Oggi tutti vogliono giocare i grandi tornei, quindi la competizione è molto, molto alta. La stagione è lunga; troppo lunga per me. Lo dico da un po' di tempo. Penso sia possibile riorganizzare la nostra stagione in modo migliore.

È complicato. Ci sono troppi interessi e organi di governo in ballo nel tennis che decidono il calendario. In generale, penso che il tennis sia a buon punto, ma dobbiamo usare il potenziale e la portata globale di questo sport.

Non stiamo affatto sfruttando al massimo tale potenziale. Siamo uno degli sport più seguiti al mondo, con oltre un miliardo di spettatori. Sento che collettivamente dobbiamo fare un miglior lavoro di promozione. Il tennis è uno sport molto popolare e storico.

In termini di marketing e potenziale commerciale non è così vicino a tutti gli altri sport" . Photo Credit: AP