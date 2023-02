ha trascorso la 375esima settimana sulla vetta del ranking mondiale e si è avvicinato ulteriormente al record assoluto nel mondo del tennis siglato da, che si è fermata a quota 377.

Il serbo dovrà mantenere la sua posizione per altre tre settimane per realizzare uno dei suoi più grandi obiettivi. Il belgradese dovrebbe tornare in campo al torneo ATP 500 di Dubai. Tutto, però, dipenderà dalle sue condizioni fisiche.

Djokovic ha riconquistato il primo posto della classifica ATP grazie al decimo successo ottenuto agli Australian Open; successo che gli ha permesso di vincere il 22esimo Major e agganciare Rafael Nadal nella lotta al primato Slam.

Kosovo, imbrattato il murale dedicato a Novak Djokovic

I rapporti tesi tra la Serbia e il Kosovo hanno dato vita a un episodio piuttosto sconcertante la scorsa notte. Il murale dedicato a Djokovic ed esposto ad Orahovac nel marzo 2022 è stato infatti imbrattato da alcuni individui non ancora identificati.

Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo Petar Petkovic ha spiegato: “Gli hooligan di Kurti di notte hanno distrutto a Orahovac un murale dedicato al nostro Novak Djokovic. L'odio degli estremisti non riuscirà mai a distruggere i successi del campione serbo, miglior tennista al mondo, né il suo amore per il Kosovo” .

Il murale dipinto lo scorso anno rientrava nel progetto portato avanti da una delle comunità serbe più numerose presenti in Kosovo.

Negli ultimi mesi, con il crescere dei dissapori, Serbia e Kosovo sono state invitate dall'UE e dagli USA a raggiungere un accordo per "normalizzare" i propri rapporti politici e civili. Djokovic non si è ancora esposto sulla vicenda e non è chiaro se avrà intenzione di farlo.

Il serbo si sta allenando attualmente a Marbella, Spagna, dove ha raggiunto sua moglie e i suoi bambini dopo il titiolo conquistato a Melbourne battendo in finale Stefanos Tsitsipas. Sono diversi i fan che hanno raggiunto Djokovic e pubblicato alcune foto in sua compagnia sui rispettivi social network. Photo Credit: via Twitter Petar Petkovic