Novak Djokovic mostrerà prove mediche del suo infortunio

ha vinto il suo decimo Australian Open riscrivendo per l’ennesima volta il libro dei record. Oltre ad aver agganciato il suo eterno rivale Rafael Nadal a quota 22 Slam, il fenomeno serbo si è preso anche la rivincita dopo i fatti dello scorso anno.

Ricordiamo che Nole aveva dovuto saltare la passata edizione dell’Happy Slam a causa del suo status vaccinale, finendo al centro di una brutta telenovela che portò alla sua clamorosa espulsione dal Paese. Il numero 1 del mondo ha utilizzato i mesi successivi per ristabilirsi fisicamente e soprattutto mentalmente, prima di tornare a sbaragliare la concorrenza.

Il 35enne di Belgrado ha dato un’autentica prova di forza a Melbourne Park, lasciando per strada un solo set durante il torneo e demolendo tutti gli avversari dagli ottavi in poi. Il ‘Djoker’ è finito comunque nell’occhio del ciclone a causa di suo padre Srdjan e dell’infortunio al tendine del ginocchio sinistro patito ad Adelaide.

Molti hanno infatti dubitato della veridicità di quel problema fisico. In un’intervista rilasciata a 'Tennis Majors', Djokovic ha detto che mostrerà prove mediche utili a confermare l’entità del suo infortunio.

Nole Djokovic si sfoga

“Sento il bisogno di dimostrare la veridicità del mio infortunio, perché alcuni commenti mi hanno infastidito molto” – ha esordito Djokovic senza giri di parole. “Presto entrerò nei dettagli e mostrerò prove mediche, non tanto per le persone che hanno dubitato, quanto piuttosto per la gente che mi ha sostenuto” – ha aggiunto il 22 volte campione Slam.

Il serbo ha rincarato la dose: “Due anni fa ho avuto un problema fisico in Australia e anche lì c’era chi ne dubitava. Il problema al ginocchio sinistro non era di poco conto, infatti non mi sono potuto allenare nei giorni di riposo tra una partita e l’altra.

È stato un processo estenuante, ma il sostegno di Dio mi ha permesso di andare avanti". Oltre ad aver vinto il suo 22° Major, Nole è tornato in vetta al ranking ATP scalzando dal trono Carlos Alcaraz dopo 20 settimane di regno.