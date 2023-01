Dal ritorno a Melbourne al problema alla gamba: le emozioni di Djokovic

, per la decima volta a Melbourne e per la 22esiam volta in un torneo dello Slam.

Per questo motivo, la reazione successiva non poteva non essere un’esplosione di emozioni. “Non vedevo l’ora di tornare in Australia, sto benissimo qui e i miei risultati lo testimoniano. Volevo giocare qui.

Considerando però cosa è successo l’anno scorso, ero un po' più nervoso quest’anno, non sapevo come mi avrebbe accolto la folla. Ma nel complesso è stata un’esperienza molto positiva.

Certo, c'erano anche cose che stavano accadendo eventi degli ultimi giorni con mio padre, che non sono stati facili per me da gestire, specialmente in queste ultime fasi del torneo. Come ho già detto, è stata necessaria un'enorme quantità di energia mentale ed emotiva per mantenere la concentrazione”, ha detto il tennista serbo in conferenza stampa.

Il tennis mostrato e la classifica

La vittoria di Djokovic però è arrivata non fuori, quando dentro il campo. E su questo, il nuovo numero uno del mondo è convinto di aver mostrato il miglior tennis: “In termini di qualità del tennis, è onestamente il miglior tennis che ho giocato su questo campo.

Buono come nel 2011 o 2015 o nel 2016, ossia le mie migliori stagioni. – ha detto il campione di Melbourne, che poi ha parlato su ciò che ha imparato da queste due settimane - In termini di apprendimento, cerco sempre di imparare qualcosa sulla mia esperienza, su tutto ciò che faccio dentro e fuori dal campo.

Quindi ho bisogno di un po' di tempo e spazio per riflettere su questo". Photo credits: @rolandgarros (Twitter)