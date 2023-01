Rusedski chiaro sulla finale: "Novak Djokovic vincerà in quattro set"

Tra pochi minuti comincerà ufficialmente la finale degli2023. L'evento è il più atteso di questa prima parte della stagione tennistica e vedrà di fronte i due tennisti più in forma del circuito.

Da un lato Djokovic cerca la 'Decima' vittoria in un torneo da sempre amico e che solo lo scorso anno lo tradì cacciandolo e tenendolo fuori a causa della vicenda vaccino. Dall'altra parte c'è Stefanos Tsitsipas, a caccia della sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam, successo a cui dà la caccia ormai da anni.

L'ex tennista ed ora commentatore Greg Rusedski è intervenuto commentando e pronosticando quello che potrebbe accadere nella finale del torneo. Rusedski è intervenuto rispondendo ai tifosi ed ha chiarito come andrà il match a suo parere: "Djokovic aprirà il diritto di Tsitsipas e proverà a batterlo attaccandolo da quel lato.

Tsitsipas dovrà servire davvero bene, essere aggressivo e usare una grande varietà di colpi. Sarà dura nella battaglia con Nole, non credo che questo match finirà in cinque set. Il mio pronostico è vittoria di Novak Djokovic in quattro set".

Una finale dal grande significato

Nonostante le dichiarazioni e le dimenticanze dei due protagonisti Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas si sono già affrontati in una finale del Grande Slam, anche se su un'altra superficie.

I due si sono affrontati al Roland Garros del 2021 con Nole che realizzò una clamorosa quanto importante rimonta. Tsitsipas conquistò i primi due set giocando un grande set ma Nole reagì come gli capita spesso nelle fasi finali degli Slam e ribaltò incredibilmente il match.

Djokovic ha vinto 21 Slam e ci sono tanti motivi per il serbo per prendersi la rivincita rispetto ad un torneo che lo ha escluso dodici mesi fa. Inoltre sia Nole che Stefanos hanno una grande opportunità: dal vincitore uscirà il nuovo numero uno al mondo, c'è attesa e Nole può tornare sul tetto del mondo mentre Tsitsipas può salirci per la prima volta. Photo Credit: Getty Images