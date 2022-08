Seth Dillon: “I tennisti sono influenti, vergognoso che non sostengano Djokovic”

Manca sempre meno all’inizio degli US Open e, salvo coup de théâtre dell’ultima ora, Novak Djokovic non ci sarà. Lo scorso giugno, gli Stati Uniti hanno approvato nuove leggi in materia di Covid-19 stabilenti che, per avere accesso al paese, bisogna possedere la prova della doppia vaccinazione.

E dato che il serbo ha più volte detto apertamente di non essersi sottoposto ad alcuna inoculazione, le porte di Flushing Meadows sono chiuse per lui. È incredibile, tuttavia, l’appoggio che il 21 volte campione Slam sta ricevendo da parte dei tifosi ma anche personaggi della politica.

Chiunque meno che i suoi stessi colleghi (salvo alcuni) i quali, secondo il CEO del sito web satirico The Babylon Bee Seth Dillon, dovrebbero “vergognarsi” di non sfruttare la propria influenza a sostegno di Djokovic: “C'è qualche tennista attivo che esorta gli Stati Uniti a far giocare Novak Djokovic o no? Hanno paura del contraccolpo? Hanno più influenza del resto della comunità tennistica messa insieme.

Vergognoso non usarla”, ha scritto Dillon su Twitter.

Are there any active tennis players urging the U.S. to let @DjokerNole play or nah? — Seth Dillon (@SethDillon) August 2, 2022

Are they afraid of backlash? They have more influence than the rest of the tennis community combined.

Shameful to not use it. — Seth Dillon (@SethDillon) August 3, 2022