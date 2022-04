Il commento di un emozionato Davidovich Fokina dopo la vittoria contro Novak Djokovic

Grande sorpresa in un ventoso martedì del principato. Non è il titolo di un film ma la cronaca della giornata di oggi al Master 1000 di Montecarlo, in cui Novak Djokovic, alla seconda apparizione stagionale dopo il torneo di Dubai, si arrende in tre set sul centrale Court Rainier III a Alejandro Davidovich Fokina col punteggio di 6-3 6-7(5) 6-1.

Non è stato sicuramente il miglior Djokovic, anzi quello visto in campo sul rosso del principato è sembrato piuttosto arrugginito, complice anche la lunga assenza dai campi. Il vento poi è stato un altro fattore decisivo, ma vanno anche riconosciuti i meriti dello spagnolo, capace di sfruttare al meglio i passaggi a vuoto del serbo spingendo sempre sull’acceleratore, a volte anche troppo (Fokina ha azzardato più di qualche “tuffo” alquanto pericoloso).

Nel post partita Davidovich Fokina ha espresso tutta la sua gioia nell’ottenere il risultato più importante della propria carriera, accompagnato anche dalle lacrime del proprio allenatore.

Davidovich Fokina: “Sono cresciuto guardando Nole”

Il tennista spagnolo, classe ’99, ha rivelato nell’intervista a bordo campo che battere Djokovic per lui è un sogno.

“Questa vittoria è speciale per me, sono cresciuto guardando Nole e sono un suo grande fan. Guardavo ogni sua partita, ogni suo torneo. Batterlo qui a Montecarlo, davanti a tutta questa gente, il numero uno. Sono felicissimo” ha detto un raggiante Davidovich.

Davidovich ha poi commentato lo stato del suo avversario, apparso decisamente scarico nel finale, fisicamente e mentalmente. “Lui (Djokovic) aveva poca fiducia, ha giocato poco nell’ultimo periodo. Dovevo riuscire a rimanere concentrato dal primo all’ultimo punto e alla fine ce l’ho fatta” ha risposto lo spagnolo.

L’attuale numero 47 del mondo ha poi analizzato in breve l’andamento della partita. “Quando lui ha vinto il secondo set per me mentalmente è stata dura. Poi però mi sono detto che bisognava ripartire e che avevo perso soltanto la battaglia, ma non la guerra.

E alla fine ce l’ho fatta” ha concluso il giovane spagnolo, che agli ottavi affronterà il vincente della sfida tra David Goffin e Daniel Evans.