Novak Djokovic parla in conferenza: "Voglio mettermi tutto alle spalle"

Dopo mesi di assenza ed il solo torneo di Dubai disputato in questa stagione Novak Djokovic torna nel Masters 1000 di Montecarlo, torneo a cui da sempre è molto legato. Il campione serbo ha disputato solo tre gare in questa stagione, ha perso ai Quarti di finale contro Vesely ed ha mostrato una condizione (come giusto che sia) non ottimale.

La decisione di non effettuare il vaccino per il Covid è costata caro a Nole, costretto cosi a saltare gli Australian Open ed i Masters 1000 americani. Il tennista serbo ha perso anche la prima posizione al mondo, salvo poi riottenerla grazie alle difficoltà del russo Daniil Medvedev.

Djokovic è felicissimo di tornare in campo ed in conferenza stampa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui, Montecarlo è la mia casa da dieci anni e tutta la mia famiglia è qui.

Mi trovo benissimo su questi campi, e non vedo l'ora di tornare qui, e finalmente ripartire a giocare. Mi manca e tanto la competizione, ma ho grandi motivazioni e voglio lottare con i migliori tennisti al mondo per vincere i tornei più importanti.

Gli ultimi cinque mesi sono stati molto difficili per me, sia mentalmente che fisicamente, ma ora sono qui e voglio competere"

Novak Djokovic parla in conferenza

Il campione serbo affronterà nel suo primo match lo spagnolo Davidovich Fokina, tennista con il quale si è allenato in passato, anche qui a Montecarlo.

Nole ha proseguito: "In Serbia sono cresciuto sulla terra battuta. Storicamente non è la mia superficie preferita, ma ho avuto comunque buoni risultati. Lo scorso anno ho vinto il Roland Garros e userò quella vittoria come promemoria per i prossimi impegni su questa superficie.

Voglio giocare tutti i tornei sulla terra battuta , all'inizio non credo di essere al meglio ma pian piano recupererò la condizione, tutto in vista del Roland Garros che è il mio obiettivo principale. Voglio dare il massimo in torneo"

I numeri di Novak Djokovic sono incredibili, lo scorso anno il campione serbo è stato ad un solo match dal Grande Slam dello stesso anno, chance persa con la sconfitta agli Us Open 2021 contro Medvedev.