Corretja: "Novak Djokovic tornerà più forte che mai"

Novak Djokovic ha disputato appena tre partite in questo primo scorcio di stagione. La scelta di non vaccinarsi contro il Coronavirus ha stravolto i piani del serbo, che non ha potuto difendere il titolo agli Australian Open.

Il numero 1 del mondo è stato espulso dal Paese dopo una telenovela protrattasi per quasi due settimane, oltre ad aver subito un grave danno d’immagine. Il fenomeno serbo ha giocato l’ATP 500 di Dubai, ma non è riuscito ad andare oltre i quarti di finale.

Le rigide normative statunitensi lo hanno costretto a saltare anche i Masters 1000 di Indian Wells e Miami. A meno di ulteriori colpi di scena, Nole tornerà in azione sulla terra rossa di Montecarlo. Visto che la Francia ha deciso di abolire il pass vaccinale, il 20 volte campione Slam non dovrebbe avere problemi a partecipare al Roland Garros a maggio.

Se Daniil Medvedev dovesse raggiungere la semifinale a Miami, strapperebbe nuovamente a Djokovic la prima posizione del ranking ATP. In una lunga intervista al magazine spagnolo ‘Jot Down’, Alex Corretja ha difeso Novak dalle critiche che gli sono piovute addosso negli ultimi tempi.

La riflessione di Alex Corretja

“A partire dagli US Open 2020, Novak Djokovic ha dovuto gestire parecchie situazioni complicate. La telenovela australiana ha rappresentato la punta dell’iceberg, non so se mi spiego.

Sono sicuro che tornerà più forte che mai. Ammiro profondamente la sua coerenza, anche se non sono sempre d’accordo con lui. Non dice ciò che la gente vuole sentirsi dire e non agisce per convenienza.

Può piacere o meno il suo modo di vedere le cose, ma non si può negare che sia un uomo davvero coraggioso” – ha affermato Corretja. Lo spagnolo ritiene che Nole non sia ancora considerato come meriterebbe: “Dubito che raggiungerà mai la popolarità di Roger Federer e Rafael Nadal.

Mi viene in mente il suo record di settimane in vetta al ranking ATP, che è assolutamente formidabile. Non vorrei esagerare, ma mi sembra che sia passato quasi del tutto inosservato. Se quel record fosse detenuto da Roger o Rafa, verrebbe rimarcato in continuazione”.