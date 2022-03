Daniil Medvedev cade a Indian Wells: buone notizie per Novak Djokovic

Indian Wells regala ancora sorprese: in una battaglia durata due ore e tre set, Daniil Medvedev esce sconfitto dal torneo californiano per mano di Gael Monflis. Una vittoria che gli nega non solo la vittoria del primo Masters 1000 della stagione, ma anche il primo posto nel ranking mondiale.

Da lunedì prossimo, il primo posto del ranking ATP ritornerà a Novak Djokovic, dopo tre settimane di regno del tennista russo. Il sorpasso di Novak Djokovic è stato preso con filosofia da Medvedev, che ha posto una domanda filosofica ai giornalisti.

"È meglio essere il numero 1 per, diciamo una settimana nella tua vita, o non toccarla mai?" ha chiesto, dandosi anche una risposta chiara: "Penso che sia ancora meglio almeno toccarlo." Una prima posizione del ranking persa ad Inadian Wells, ma facilmente recuperabile con il prossimo Masters 1000 della stagione, il Miami Open, altro torneo in cui è assente il tennista serbo.

"Beh, ora so che lo perderò", ha detto, "quindi ho Miami per cercare di riaverlo. Di solito mi sento un po' meglio a Miami in termini di tennis, quindi cercheremo di giocare bene lì. Pensavo potesse darmi più motivazione, beh, avevo motivazione.

È solo che, sì, non ho trovato il mio miglior tennis"

Il confronto con i Big 3

La scalata di Medvedev verso la vetta della classifica mondiale è dovuta all’inizio di stagione di livello: la finale degli Australian Open e le semifinali nel torneo di Acapulco.

Nonostante il grande risultato, il tennista russo sa che c’è ancora molto su cui lavorare per arrivare al livello dei Big Three. "Dico sempre che quando gioco il mio miglior tennis, il mio buon tennis, è davvero difficile battermi", ha detto Medvedev.

“Ma questa è la parte più difficile del tennis è riprodurlo di volta in volta. È qui che i tre grandi sono semplicemente irreali perché non importa quali condizioni, non importa quale superficie, vincono sempre tornei per la maggior parte del tempo o vincono partite pazze.

Sì, dovrò cercare di fare meglio" "Quindi farò del mio meglio, sui campi di allenamento, durante le partite, nei Grandi Slam, le Masters Series, per vincere più tornei e guadagnare più punti e cercare di essere il numero 1 del mondo per molto tempo", ha dichiarato ancora il vincitore del’ultima edizione degli US Open.

“Non sai mai come cambierà la tua carriera. Voglio cercare di essere migliore di come lo sono stato qui, magari combattendo meglio. “Se non succede, penso che sia lo stesso. Ma nella Top 100, nella Top 10, alcune persone rimangono lì per molto tempo, altre no. Penso che avere questo risultato nella tua carriera sia sicuramente ancora una buona cosa", ha concluso Medvedev.