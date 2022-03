Sergiy Stakhovksy posta la conversazione con Novak Djokovic sui social

Il 2022 dell'oramai ex numero uno al mondo Novak Djokovic non è dei migliori. Il campione serbo è stato oggetto di numerose critiche a causa della scelta di non effettuare il vaccino per il Covid-19. Nole ha pagato a caro prezzo questa decisione in primo luogo perchè gli è costata la partecipazione agli Australian Open 2022, torneo dove difendeva il titolo e che settimane dopo lo ha portato anche a perdere la prima posizione in classifica ma anche perchè lo ha portato a numerose critiche a livello mediatico.

Questo e tanto altro per un Novak Djokovic apparso in difficoltà ma che continua a macinare complimenti dai colleghi. Il tennista ucraino Sergiy Stakhovsky, ex numero 31 del ranking ATP, ha elogiato il campione serbo lanciando tra l'altro una frecciata invece ai suoi rivali Rafael Nadal e Roger Federer.

In questi giorni Stakhovsky ha fatto notizia per la decisione di arruolarsi per l'Ucraina ed aiutare il suo paese nell'atroce battaglia contro la Russia. A riguardo ha commentato: "In Ucraina il servizio militare non è obbligatorio.

Ma sono pronto a fare qualsiasi cosa sia necessaria a proteggere il mio paese e a impedire alla Russia di vincere. Se questo vuol dire che dovrò usare un’arma per difendermi sparando a qualcuno, lo farò.

La verità è che non avete fatto nulla per sette anni. Se aveste fatto quello che state facendo ora otto anni fa, quando la Crimea fu annessa, non saremmo in questo guaio" L'atleta dell'Est Europa ha commentato continuando: "Novak Djokovic mi ha mandato un messaggio di sostegno, abbiamo anche parlato un po’.

Ho provato a contattare Roger e Rafa, mi dispiace che abbiano preferito il silenzio. Li capisco, non è la loro guerra. Abbiamo il sostegno di grandi personalità, l’importante è che duri" Ancora una volta capita che Nole riceve il sostegno da parte dei colleghi ed apprezzamenti che invece non fanno per gli altri due membri dei Big Three.

Stakhovsky posta la conversazione con Novak Djokovic

Attraverso i propri canali social il tennista ucraino ha pubblicato un post con la conversazione con il numero uno al mondo dove ringrazia Djokovic per i messaggi ricevuti.

L'atleta serbo gli ha scritto: "Stako, come stai? Stavo pensando a te e per favore volevo chiederti di mandarmi il tuo indirizzo, voglio aiutarti. Voglio inviarti un aiuto finanziario e tutto quello di cui hai bisogno"

Stakhovsky ha ringraziato Nole per il messaggio ricevuto ed ha postato la conversazione sui social: