Novak Djokovic rivela un aneddoto su Daniil Medvedev dopo la finale in Australia

Novak Djokovic è pronto a tornare in campo. Il tennista serbo numero uno al mondo aprirà il suo 2022 all’ATP 500 di Dubai settimana prossima e l’attesa di scoprire le sue condizioni sale di giorno in giorno.

Il serbo non disputa un match ufficiale dalla semifinale di Coppa Davis persa a dicembre dalla sua Serbia contro la Croazia di Marin Cilic. Il suo stato vaccinale non gli ha permesso di prendere parte ai tornei di inizio stagione, compreso lo slam australiano.

Il 20 volte campione slam, alla vigilia del suo ritorno in campo, ha rilasciato una lunga intervista per il canale serbo di news RTS in cui ha affrontato vari temi, spendendo delle belle parole per il suo attuale rivale per il primo posto del ranking ATP, Daniil Medvedev.

I due sono sempre stati personaggi con un carattere forte, esprimendo la propria opinione senza filtri, anche se controcorrente.

Djokovic su Medvedev: “Abbiamo un grande rapporto di rispetto reciproco”

Durante l'intervista, Djokovic ha rivelato che il russo gli ha mandato un messaggio pochi minuti dopo aver perso contro Rafael Nadal nella finale degli Australian Open del 2022.

Pur mantenendo i dettagli della conversazione privati, il serbo ha rivelato che ha visto un po' di se stesso in Medvedev. “Mi ha mandato un messaggio 45 minuti dopo la finale, il che mi ha sorpreso. Il contenuto del messaggio è privato, ma è stato di supporto, in entrambi i modi.

È molto autentico e dice quello che pensa in ogni stadio, non è sempre politicamente corretto, cosa che a molti non piacerà. Mi ricorda me stesso in questo senso” ha detto Djokovic. Il numero uno al mondo ha poi aggiunto che con il russo ha un grande rapporto sincero, cresciuto nel corso del tempo.

“Daniil è un ragazzo estremamente buono, abbiamo un grande rapporto di rispetto reciproco. Penso che apprezzi il fatto che mi sono allenato molto con lui e l'ho aiutato quando era un junior, gli ho dato consigli e risposto ad alcune domande.

Eravamo sullo stesso aereo quando la Russia ha giocato la Coppa Davis in Serbia, mi è stato molto grato per questo. Il nostro rapporto continua a crescere” ha dichiarato il tennista serbo.