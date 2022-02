Novak Djokovic agli Internazionali BNL d'Italia? Il pensiero di Corrado Barazzutti

Gli Internazionali BNL d’Italia si disputeranno quest’anno dall’8 al 15 maggio. A quasi tre mesi dall’inizio del Masters 1000 di Roma, l’intricato mondo del web, popolato anche da personaggi illustri, ha già iniziato a pensare alla possibile presenza di Novak Djokovic.

A scatenare l’opinione pubblica sono state le dichiarazioni rilasciate dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. “Se Djokovic vuole venire a giocare gli internazionali di Roma può farlo” , ha spiegato la Vezzali nel corso della presentazione del libro 'La bambina più forte del mondo' scritto dal vice presidente vicario del Coni Silvia Salis.

“Per quanto riguarda il tennis, è uno sport all'aperto e da noi non è previsto il green pass rafforzato. Quindi, se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti, ma avrà la possibilità di giocare gli Internazionali di Roma” .

Djokovic in campo a Roma? Il pensiero di Corrado Barazzutti

Corrado Barazzutti, ex capitano della squadra italiana di Coppa Davis, ha espresso la sua opinione sulla vicenda all’agenzia di stampa Adnkronos. “Sarei contento che Djokovic giocasse gli Internazionali di Roma, mi auguro però che ci siano tutti i presupposti perché possa farlo con assoluta regolarità, senza trattamenti di favore perché il messaggio sarebbe assolutamente negativo" , ha dichiarato Barazzutti.

"Bisogna vedere poi quale sarà la situazione legata alla pandemia da qui a maggio, magari tante restrizioni non ci saranno più, a mio avviso che Djokovic possa giocare a Roma è una cosa che fa piacere a tutti, agli organizzatori del torneo come al pubblico.

Poi non so, magari Novak ha le carte in regola per partecipare considerando i 6 mesi dalla guarigione dal Covid che lo ha colpito a dicembre" . In attesa di scoprire l'evolversi della pandemia, l'unica cosa certa è che Djokovic tornerà in campo al torneo ATP 500 di Dubai la prossima settimana.