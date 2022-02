Henman: "Non si può chiedere a Novak Djokovic di tradire i suoi principi"

Novak Djokovic ha ribadito la sua volontà di non vaccinarsi contro il Coronavirus, nonostante questa scelta gli abbia impedito di difendere il suo titolo agli Australian Open. Il numero 1 del mondo tornerà in azione a Dubai la settimana prossima, ma c’è un grosso punto interrogativo sul suo calendario.

Pare quasi certa la sua rinuncia ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami, per i quali vige l’obbligo vaccinale. La scelta di non vaccinarsi potrebbe seriamente compromettere la stagione del serbo, viste le recenti notizie provenienti dagli Stati Uniti e dalla Francia.

Come se non bastasse, il 34enne di Belgrado ha dovuto assistere impotente alla vittoria di Rafael Nadal a Melbourne Park. Grazie a questo successo, il maiorchino ha scavalcato Roger Federer e Novak Djokovic nella classifica all-time degli Slam.

Lo spagnolo è inoltre diventato il quarto uomo nella storia ad essersi aggiudicato tutti i Major almeno due volte (insieme a Djokovic, Rod Laver e Roy Emerson). Nel corso di una lunga intervista a ‘BBC Radio 4’, Tim Henman ha analizzato nel dettaglio la situazione di Nole.

L'esordio stagionale di Djokovic è vicino

“Se Novak Djokovic dovesse rinunciare ad alcuni tornei del Grande Slam, metterebbe a repentaglio le sue chance di diventare il più grande tennista di ogni epoca” – ha esordito Henman.

“Questo la dice lunga su quanto siano radicate le sue convinzioni. Credo che nessuno possa influenzare la sua opinione al riguardo” – ha aggiunto. Tim è sceso poi nel dettaglio: “Comprendo le sue preoccupazioni in merito al vaccino anti Covid-19.

Ha il pieno diritto di rimanere fedele ai suoi principi e di non vaccinarsi. Come ex giocatore e appassionato di tennis, non era ciò che speravo di ascoltare in quell’intervista. Al tempo stesso, le sue parole non mi hanno sorpreso più di tanto.

Sa benissimo che potrà viaggiare molto poco senza essere vaccinato”. Negli Emirati Arabi ci saranno anche Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Jannik Sinner, Andrey Rublev e Aslan Karatsev, vincitore della passata edizione. L’ultimo trionfo di Nole a Dubai risale al 2020, quando ha battuto Stefanos Tsitsipas in finale.