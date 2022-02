Pam Shriver su Novak Djokovic: "Questa sua scelta è terribile"

Novak Djokovic è tornato a parlare e l’ha fatto in un’intervista alla Bbc dove ha ribadito, non solo di non essersi vaccinato, nonostante qualche rumors in merito nei giorni scorsi, ma soprattutto che non vorrà farlo: “Non sono mai stato contrario alle vaccinazioni in vita mia, ma ho sempre sostenuto la libertà di scegliere cosa mettere nel proprio corpo e cosa no”- ha dichiarato il campione serbo che ha quindi spiegato che è pronto a rinunciare anche agli altri slam pur di seguire la sua linea.

Come era prevedibile, cominciano ad essere tanti i commenti da parte di addetti ai lavori e non su questa scelta da parte dell’attuale numero uno della classifica mondiale. Tra queste l’ex tennista Pam Shriver che ha detto la sua su questa faccenda augurandosi che prima o poi Djokovic possa fidarsi di un esperto di scienza medica e che possa quindi cambiare idea: “Spero che la persona giusta e fidata che è esperta di scienza e medicina, probabilmente dovrebbe essere un serbo, possa sedersi con lui e mostrargli i passaggi che rendono la scienza e la medicina meritevoli di fiducia e sicura per quel che riguarda il suo corpo" -racconta Shriver come pubblicato da Eurosport "Questo è terribile per il tennis, non è buono per lui e non fa da esempio perchè il fatto che non si fida porta un sacco di gente che lo segue nel suo paese e in tutto il mondo a pensarlo allo stesso modo"

"Djokovic rischia di giocare pochi tornei"

E la prima volta che il serbo ha affrontato pubblicamente le sue recenti controversie. Shriver ha detto che mentre è stato bello sentire il serbo spiegare le proprie ragione, nuove domande sono sorte in seguito alle sue dichiarazioni.

"È stato un bene sentire la sua motivazione in qualche modo, ma in qualche modo solleva più domande", ha detto Shriver.

"La domanda più grande che avrei è: avrà davvero una mente aperta a farsi vaccinare in una data successiva, se le prove diventano chiare per lui e capirà che è davvero un vaccino sicuro?"

L'ex 22 volte campione di doppio del Grande Slam ha aggiunto che se Novak Djokovic rimane non convinto dalla scienza dietro il vaccino, probabilmente giocherà i pochi tornei a cui gli sarà permesso di partecipare come atleta non vaccinato.

"Una delle cose che Novak chiarisce è che dice 'proprio ora’, quando la pandemia sarà diminuita e ci sarà un traguardo, potrà viaggiare più liberamente.

Se nessuno può dimostrargli che è sicuro il vaccino che metteranno nel suo corpo, immagino che aspetterà quella situazionr e giocare i pochi tornei che può giocare ed entrare come atleta non vaccinato"