Castle: "Novak Djokovic fa le cose semplici con straordinaria efficacia"

A Novak Djokovic è stata negata la possibilità di difendere il suo titolo agli Australian Open non essendo vaccinato. Il numero 1 del mondo ha provato ad entrare nel Paese con un’esenzione medica, ma il governo federale si è opposto e lo ha trattenuto in un hotel per rifugiati.

Benché avesse vinto il primo ricorso dinnanzi al giudice Anthony Kelly, il serbo è stato ‘colpito’ dal potere discrezionale esercitato dal ministro dell’Immigrazione Alex Hawke. Quest’ultimo ha infatti deciso di espellerlo dall’Australia per ragioni di ordine pubblico.

I tre giudici della Corte Federale hanno confermato l’ordine di revoca del visto e Nole è stato costretto a tornare a casa alla vigilia dell’inizio dell’Happy Slam. La scelta di Djokovic di non vaccinarsi potrebbe avere serie ripercussioni su tutta la sua stagione, viste le recenti notizie provenienti dagli Stati Uniti e dalla Francia.

Il 34enne di Belgrado tornerà in azione a Dubai, mentre è quasi certa la sua rinuncia ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Nel corso di un’intervista al portale ‘Tennis365’, Andrew Castle ha spezzato una lancia in favore di Novak.

Djokovic tornerà in campo a Dubai

“Credo che Novak Djokovic non sia stato trattato bene durante la sua permanenza in Australia. La componente politica ha giocato un ruolo decisivo in questa storia, viste anche le imminenti elezioni e le dure restrizioni a cui è stato sottoposto il popolo australiano.

Spero che Nole possa tornare a giocare al più presto” – ha dichiarato Castle. Andrew ha reso omaggio al talento di Djokovic: “È stato giusto celebrare l’impresa di Rafael Nadal a Melbourne, ma non bisogna dimenticare che mancava il nove volte campione del torneo.

Personalmente, non dimenticherò mai la prestazione di Novak nella finale degli Australian Open 2019. Penso che sia stata una delle performance più incredibili che abbia mai visto in qualsiasi sport. Djokovic ha la capacità di eseguire le cose semplici con straordinaria efficacia.

Non importa quanto sia potente il tuo servizio, lui ti risponderà sempre ad un pollice dalla riga di fondo”.