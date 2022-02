Moyà su Novak Djokovic: "Se non si vaccina la sua carriera sarebbe in serio pericolo"

Uno degli artefici di questa fase di carriera pazzesca di Rafael Nadal è certamente il suo allenatore Carlos Moyà. L’ex numero uno al mondo e vincitore del Roland Garros nel 1998, ha rilasciato delle dichiarazioni nteressanti a OndaCero nella quale ha affrontato alcune questione d’attualità: dagli Australian Open del 2022 disputati dal tennista maiorchino, dai suoi problemi fisici che ne stavano anche compromettendo la carriera e parlando ovviamente anche della questione inerente a Novak Djokovic che ha fatto molto scalpore nelle scorse settimane “Con lui si ha sempre speranza, a prescindere da come ci arriva.

In molte occasioni capita che non arriva al meglio, ma dalla squadra gli facciamo capire che è capace di cose incredibili"-ha dichiarato Moyà parlando di Rafa Nadal- "È vero che in questa occasione è stato tutto molto inaspettato e abbiamo attraversato un lungo processo.

Ma quando abbiamo visto che i suoi allenamenti erano buoni e che ha vinto il torneo di Melbourne, abbiamo pensato che potesse avere delle possibilità. Penso che non si possa mai escludere completamente Rafa per quello che è e per tutto quello che rappresenta.

La cosa incredibile è come ha colto la sua occasione" -ha continuato il tecnico del toro di Manacor- "Roger aveva due palle match per vincere il 21° Grande Slam e non è riuscito a concretizzarle.

Novak non è stato in grado di resistere alla pressione e ha giocato una delle peggiori partite degli ultimi anni nella finale degli US Open 2021. Ma Rafa è stato in grado di recuperare da un cattivo inizio e controllare i suoi nervi, anche se sapeva che stava affrontando una grande opportunità nella sua carriera"

"Djokovic se non si vaccina rischia di non giocare gli slam"

Nadal ha dovuto faticare parecchio per recuperare dall'infortunio al piede

"C'erano giorni in cui tornavo a casa pensando che non saremmo riusciti ad andare in Australia.

Era molto frustrante vedere che non migliorava, che c'erano giorni in cui non potevamo nemmeno iniziare l'allenamento a causa del dolore e altri in cui dovevamo fermarci dopo 20 minuti. C'è stato un giorno, circa 2 o 3 settimane prima di partire per Abu Dhabi, in cui ci ha detto che dovevamo correre un rischio.

Era necessario mettere molta più intensità per vedere se era in grado di competere e se si rompeva definitivamente perché non poteva sopportare il carico di lavoro sul suo piede, allora era tutto, era finita.

Negli Emirati Arabi Uniti non ha vinto una partita, ma abbiamo iniziato a pensare che potesse andare in Australia. Il COVID ci ha lasciato 10 giorni a casa senza poter fare nulla e questo è stato difficile", rivela.

Durante l’intervista si è parlato anche di Novak Djokovic e della questione vaccino

"Non credo che la vittoria di Rafa abbia cambiato qualcosa nella sua posizione. Quello che è chiaro è che se non si fa vaccinare, sarà fuori dalla battaglia che ha combattuto per così tanto tempo.

Penso che sarà molto difficile per lui giocare tornei del Grande Slam se non si vaccina e la sua carriera sarebbe in serio pericolo. Non penso che sia no vax, penso che abbia sempre difeso il diritto di scegliere, ma ora si trova in una situazione complicata", ha concluso Carlos Moyà con molta chiarezza.