Novak Djokovic torna in campo: la data del rientro del serbo

Novak Djokovic è pronto a tornare in campo. Il numero uno al mondo è presente nell’entry list del Dubai Tennis Championships 2022, che andrà in scena dal 21 al 26 febbraio. Il serbo è la prima testa di serie del torneo, seguito dal numero sei al mondo, Andrey Rublev e dal canadese Felix Auger Aliessime.

La quarta testa di serie, invece, è Jannik Sinner, uscito sconfitto dai quarti di finali di Australian Open per mano di Stefanos Tsitsipas. La storia di Novak Djokovic è nota a tutti. L’ultima apparizione è stata nella Coppa Davis del 2021, dove ha trascinato la sua Serbia vincendo tutti i match di singolare.

Il suo inizio di stagione, invece, doveva essere all’ATP Cup, la prima settimana di gennaio, sempre per gareggiare per la sua Nazione; tuttavia, il serbo si è ritirato dalla competizione senza fornire una motivazione.

Il successivo appuntamento dovevano essere gli Australian Open, ma la vicenda, mediatica e giudiziaria, hanno impedito a Djokovic di poter partecipare al primo Grande Slam della stagione. ​"Un’iconica stella del tennis mondiale può influenzare persone di tutte le età, giovani o meno giovani, ma forse soprattutto i giovani e i più suggestionabili, portandoli all'emulazione”: questo recitava il verdetto della Federal Court di Melbourne.

Novak Djokovic torna a giocare a Dubai

Novak Djokovic sarà la prima testa di serie dell’ATP 500 di Dubai. L’elenco degli iscritti al torneo non è stato rilasciato ufficialmente dagli organizzatori, ma molti media, tra cui SkySports, confermano la presenza di Djokovic al torneo.

Questo è possibile perché gli Emirati Arabi non richiedono il passaporto vaccinale, ma è sufficiente un test PCR negativo fatto entro le 72 ore. La Serbia, inoltre, è nella lista verde dei Paesi degli Emirati Arabi Uniti, per cui non sono richiesti altri requisiti per entrare nel Paese.

Novak Djokovic ha vinto cinque volte il Dubai Tennis Championships: dal 2019 al 2011, nel 2013 e 2020. Il record di vittorie, però, è di Roger Federer: lo svizzero ha conquistato il titolo otto volte, anche lui facendo una tripletta, vincendo le edizioni del 2003, 2005 e 2006