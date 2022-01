Caso Novak Djokovic, parla il Ministro serbo: "È stata una decisione scandalosa"

L'esperto doppista tuona sulla vicenda Novak Djokovic:"E' imbarazzante per il tennis"

Djokovic, a rischio anche il Roland Garros: approvato il Super Green pass in Francia

Medvedev sulla situazione di Novak Djokovic:"Siamo in Australia, sono le loro regole"

Troicki difende Novak Djokovic: "Decisione che non ha nulla a che fare con lo sport"

Rafael Nadal: "Non mi interessa se vincerò più slam di Federer e Djokovic"

Ranking Atp/Wta 17-01-2022 Buone notizie per Jannik Sinner, bene Nadal

Quest'ultimo però sarà presente in Australia e visto soprattutto l'assenza del campione balcanico potrà provare a vincere e rientrare quasi a sorpresa, con una vittoria per certi versi epica.

La Brnabic si era schierata a riguardo ed aveva parlato cosi: "Se Novak Djokovic ha partecipato ad eventi con il Covid sta chiaramente infrangendo la legge ed ha infranto la legge serba" Il noto politico balcanico ha però chiarito di non conoscere al meglio la sequenza dei fatti e che attendeva ulteriori novità.

Dopo aver concesso inizialmente l'esenzione medica l'Australia ha iniziato una guerra mediatica e non con il campione serbo ed alla fine si è deciso per l'esclusione definitiva del tennista di Belgrado.

In Serbia continua a fare molto scalpore la decisione del Governo australiano di estromettere dal paese e di conseguenza di eliminare dal torneo il campione in carica e numero uno al mondo Novak Djokovic. Il Primo Ministro serbo Ana Brnabic è tornato su questa decisione definendo il tutto scandaloso, soprattutto quello che è successo nel corso di questi giorni.



