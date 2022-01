Da Venus Williams a Tom Brady: lo sport al fianco di Novak Djokovic

La questione relativa alla permanenza di Novak Djokovic in Australia – e di conseguenza la possibilità di competere per l’Australian Open 2022 – è attualmente in stand-by. L’ultima parola spetta al governo del Victoria, ma nel frattempo al numero 1 del mondo è permesso di girare liberamente per Melbourne, come testimoniano alcune immagini in giro per il web che lo ritraggono intento ad allenarsi.

Lo stesso Djokovic, al momento della notizia del ‘via libera’, ha comunicato sui social di voler garantirsi ad ogni costo la chance di giocare. A sostegno del giocatore serbo è intervenuta anche l'ATP, che all'interno di un comunicato ufficiale ha dichiarato che "le complicazioni sorte negli ultimi giorni riguardo l'ingresso dei giocatori in Australia sottolineano la necessità di una comprensione, comunicazione ed applicazione delle regole più chiare" .

Il mondo dello sport si schiera dalla parte di Djokovic

Nel mentre si attendono decisioni definitive in merito alla sua presenza in Australia, Novak Djokovic cerca di allontanare pensieri e chiacchiericci che si sono diffusi in ogni dove nel corso degli ultimi giorni.

E mentre il fuoriclasse serbo concentra i propri sforzi sul campo di allenamento, diversi esponenti del mondo dello sport si sono mostrati al suo fianco, anche con un breve messaggio sui social.

Venus Williams è stata molto chiara ("Vinci tutto!", un chiaro incoraggiamento per lui a giocarsi la vittoria del torneo), ma non è stata l'unica personalità a lasciare le sue impressioni.

Anche Marcos Baghdatis, ex finalista in Australia, ha dato il suo incoraggiamento ("Sono molto felice per te, amico mio"), così come diversi giocatori del circuito ATP e WTA, come Federico Coria, Vasek Pospisil, Nikola Mektic, Kristina Mladenovic, Ivana Jorovic e Olga Danilovic.

Forse il messaggio più sorprendente è stato quello di Tom Brady, stella del football americano, che gli ha augurato anch’egli "buona fortuna" Inoltre, Nole ha ricevuto complimenti e messaggi di incoraggiamento da grandi atleti della regione balcanica come i cestisti Nikola Mirotic, Marko Guduric, Nemanja Nedovic, Boban Marjanovic i calciatori Ivan Rakitic, Miralem Pjanic, Dejan Lovren, il judoka Nemanja Majdov e il lottatore di arti marziali miste Aleksandar Rakic.